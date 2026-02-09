Блог-тур «Центральный регион: новые горизонты» прошёл в Логойском районе

Зимние активности и высокотехнологичные производства. Блогеры из разных уголков Минской области стали участниками блог-тура «Центральный регион: новые горизонты». На этот раз они отправились в Логойский район, чтобы своими глазами увидеть его туристический и промышленный потенциал, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По точкам маршрута поехала и наш корреспондент – Дарья Авсюк.

Первая точка на карте этого путешествия – горнолыжный комплекс. Там, где этой зимой есть все: идеальный снег, драйв и бесконечные возможности для контента. Юлия Пульсан, блогер:

Отдыхайте, приезжайте. Душой и телом. Спорт – это наше все!

Егор Яцкевич, начальник службы продаж горнолыжного комплекса «Логойск»:

Самое интересное событие в этом году случилось – мы открыли еще одну трассу. Получился такой круг, который можно проехать на достаточно высокой скорости и приехать на бугельный подъемник, который менее загружен. Поэтому интересно для всех посетителей. Блогеры проверяли трассы на себе: адреналин, скорость и бесконечная фотосессия на фоне зимних пейзажей.