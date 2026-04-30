В Лидском районе стартовал масштабный слет блогеров «БлогБай. Маевка»

Такого в истории Лидского замка точно не было. Вместо рыцарских доспехов в исторической цитадели множество смартфонов и штативов. Там стартовал масштабный двухдневный форум «БлогБай. Маевка». На одной площадке собрались топовые креаторы, чья суммарная аудитория превышает 27 миллионов. Программа слета – не только медийная, но и полезная для региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роберт Осипук, блогер:

Очень круто то, что наше государство поддерживает блогеров, поддерживает это все направление. И когда ты это делаешь своими руками, ты действительно понимаешь, что это на века. Это вырастет вместе с тобой, вместе с поколением, с которым ты растешь. И каждый раз ты можешь сюда приехать и посмотреть, грубо говоря, не только на свои плоды в интернете, но и действительно на то дерево, которое посадил.

А в деловой программе – встреча участников с министром информации Беларуси Дмитрием Жуком. Обсуждали актуальные вопросы развития медиасферы и взаимодействия блогеров с госорганами. Практическая часть форума продолжится в оздоровительном лагере «Березка». Представители медиасообщества и местной молодежи вместе займутся благоустройством территории.