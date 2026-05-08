Новости по тегу #Белорусский лен

Новая площадка объединила лучшие изделия из белорусского льна. Это не просто еще одна точка продаж, а часть стратегии, где натуральность и экологичность становятся не маркетингом, а смыслом.
Ткач Елена Кресс удостоена звания «Человек года» Витебской области. Под ее руководством льняные нити превращаются в продукцию, известную далеко за пределами страны: от одежды до домашнего текстиля.
К 2000 году глава государства дал поручение наладить отрасль и обеспечить выполнение госзаказов. Были разработаны программы, произведено техническое перевооружение, практически с нуля построены 10 льнозаводов с современными линиями.
В 2025 году урожайность растения выше прошлогодней.
Уже в третий раз площадка радушно принимает талантливых белорусских дизайнеров. Они знакомят гостей праздника с национальными традициями, которые представлены в современной фэшн-индустрии.
Здесь представлено несколько образов от наших гостей из Узбекистана, Кыргызстана, Перу и Нигерии.
Лен – культура привередливая. Ей нужен особый состав почв и строгое соблюдение технологий возделывания. Каждый сезон становится для аграриев настоящей борьбой с природой, но результат все оправдывает.
Еще год назад короткое волокно на Ляховичском льнозаводе в ценовом сегменте провисало. Материал жесткий, подходит для пряжи и производства лишь хозмешков. Сегодня же из низкосортного сырья получают свое котонизированное льноволокно.
«Лен – это будущее. Люди все больше и больше к этим натуральным тканям склоняются».
«Поэтому во всем мире не очень-то хотят заниматься льном, особенно в фермерских хозяйствах. У наших колхозов и совхозов, где тысячи гектаров, мы это можем делать».
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