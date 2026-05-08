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Новости по тегу #Белорусский лен

В Минске открылся магазин «Поле кветак» с продукцией из белорусского льна
08 мая 2026 17:25

В Минске открылся магазин «Поле кветак» с продукцией из белорусского льна

Из тонкой нити – в прочную традицию. Как из обычных нитей рождается всемирно известная продукция
30 марта 2026 17:16

Из тонкой нити – в прочную традицию. Как из обычных нитей рождается всемирно известная продукция

В тройке мировых лидеров! Белорусский лен поставляют во все уголки земного шара
23 марта 2026 16:54

В тройке мировых лидеров! Белорусский лен поставляют во все уголки земного шара

В Пружанском районе приступили к тереблению льна
07 июля 2025 18:04

В Пружанском районе приступили к тереблению льна

Финал международного фестиваля «Свята льну» проходит в Верхнем городе
28 июня 2025 13:52

Финал международного фестиваля «Свята льну» проходит в Верхнем городе

Эксклюзив в студии «Большого города»! Показываем часть коллекции к «Святу льну»
20 мая 2025 13:20

Эксклюзив в студии «Большого города»! Показываем часть коллекции к «Святу льну»

Стратегический ресурс страны – на Кормянском льнозаводе установят новую производственную линию
08 февраля 2025 16:57

Стратегический ресурс страны – на Кормянском льнозаводе установят новую производственную линию

В Ляховичах модернизировали льнозавод – рассказываем, что изменилось
17 ноября 2024 17:53

В Ляховичах модернизировали льнозавод – рассказываем, что изменилось

Президент: белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочим. Своё надо носить
16 ноября 2024 18:15

Президент: белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочим. Своё надо носить

Лукашенко: лён – наш национальный символ, а Витебщина всегда была флагманов по его возделыванию
08 ноября 2024 17:47

Лукашенко: лён – наш национальный символ, а Витебщина всегда была флагманов по его возделыванию

«Это всё ручная работа». «Белорусский шёлк» ждут в 40 странах мира – вот как ткут эксклюзивные изделия
08 августа 2023 17:34

«Это всё ручная работа». «Белорусский шёлк» ждут в 40 странах мира – вот как ткут эксклюзивные изделия

«Им это будет только десятая часть». Лукашенко о планах на поставки белорусского льна в Китай
04 августа 2022 18:36

«Им это будет только десятая часть». Лукашенко о планах на поставки белорусского льна в Китай