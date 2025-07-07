В Пружанском районе приступили к тереблению льна

Пружанский льнозавод начал теребление льна-долгунца и заготовку семян. Процесс сложный, требует мастерства от аграриев, соответствующую технику и механизмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лен теребят, оборачивают, очесывают и лишь после собирают пресс-подборщиками. В этом году урожайность выше прошлогодней. Но впереди длинный путь, чтобы получить качественное льноволокно. Можно ли стать комбайнером-тысячником на льняных гектарах и кто готов скупать белорусский лен?

Ровным строем, будто на параде. Но нет, рабочие будни. За сезон эти комбайны пройдут 3 000 гектаров льна-долгунца. Вытеребить, сорвать и уложить в ленту. Более 20 лет Сергей Босько работает с северным шелком белорусских полей. За сезон механизаторы меняют до пяти единиц техники, а суммарно механизированный отряд завода – это более 200 машин.

Сергей Босько, механизатор Пружанского льнозавода:

Весна – это трактор. Посеяли, потом механизаторов, кто задействован на химобработке, подкормке – другая техника. Пришло время убирать, сразу вырываем, кладем в ленты лен, затем пересаживаемся на пресса.

На соседних полях ленты льна уже оборачивают, и таких подходов будет несколько. Пока льнотреста не вылежится. И на этом этапе дожди окажутся как никогда кстати. Куда опаснее ветра, которые могут свернуть ленты в клубки. От двух недель до месяца пройдет, прежде чем удастся собрать полученный урожай для переработки. Качество лежки в поле определит в будущем прочность и мягкость волокна.

Дмитрий Жогал, заместитель директора Пружанского льнозавода:

Погода благоприятствовала. В период роста шли дождики, влаги было практически достаточно. Лен вырос. Дальше, конечно, еще рисков много в течение уборки. В идеале 15 тысяч тонн. Это максимум, который мы можем переработать. И у нас есть места для хранения этого количества сырья.