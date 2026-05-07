Кочанова: наша святая обязанность – делать все, чтобы ветераны жили достойно

Когда мир штормит, а историю пытаются переписать в угоду моменту, правда становится нашим главным щитом, а единство – надежным якорем. О консолидации общества, что может стать коллективным иммунитетом против внешних угроз, говорили 7 мая участники Молодежного военно-патриотического форума в Гомеле. Он собрал более 300 молодых людей из разных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриотическое воспитание молодежи является основой независимости и суверенитета любого государства. Формирование истинного патриота начинается с самого детства. Равно как и любовь к Родине не рождается из пустоты. Она берет начало из семьи, школы, личного опыта и находит продолжение в зрелой гражданской позиции и готовности быть полезным своей стране.

Приветствуя их, председатель Совета Республики Наталья Кочанова подчеркнула, что время требует четкого понимания происходящего и готовности ответить на вызовы, среди которых информационная агрессия, стремление стереть историческую память и нивелировать традиционные ценности.

Главный вывод форума в том, что патриотизм не выражается в лозунгах и громких словах, патриотизм прежде всего в поступках, в каждодневном посильном труде каждого гражданина нашей республике, каждого молодого человека.

Символично, форум проходит в преддверии Дня Победы. Война оставила глубокий след в судьбах всех народов Советского Союза и, конечно, неотделима от истории каждой белорусской семьи. Сегодня живы очевидцы и участники тех страшных событий. Увы, их уже немного. И именно эти люди с непростой судьбой, их личный опыт и воспоминания являются бесценным источником правды для будущих поколений.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Святая обязанность для нас – делать все, чтобы наши ветераны, те, кто прошел это страшное лихолетье, жили достойно. Это и оказание медицинской помощи, и решение квартирных вопросов, и материальная помощь, которая оказывается всякий раз нашим ветеранам. И, несомненно, то внимание, которое оказывается этим людям в нашей стране. Проходят каждый раз акции. И это не только в преддверии праздника Великой Победы. На протяжении всей нашей жизни мы отдаем дань памяти тем, кто сложил свои головы, кто пережил эту войну и сегодня своим примером показывает, как надо жить и что это было на самом деле.

Впервые Молодежный военно-патриотический форум состоялся в декабре 2025 года в Минске. Его участниками становятся молодые люди, способные действовать, принимать решения и быть полезными своей стране. Именно за подрастающим поколением будущее Беларуси, их ответственность за общее дело – ключевой фактор развития государства.