Более 8 десятилетий назад радио было связующим звеном между фронтом и домом. И сейчас белорусы могут услышать тот самый голос Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гродно погрузился в атмосферу победного мая. Каждый день ровно в 13:15 по системе городского оповещения транслируют легендарные сводки Советского информбюро.

В апреле и мае 45-го эти новости ждали в каждом доме. Жители огромной страны собирались у уличных громкоговорителей и вместе радовались успехам Красной армии. Сегодня старые записи помогают современникам прочувствовать радость и скорбь того великого времени. Программа начинается с исторического объявления о нападении на Советский Союз. Диктор зачитывает детали решающего наступления на Берлин.

Затем по улицам курсирует специализированная машина. Из динамиков звучат песни Победы, которые создают праздничное настроение во всех районах города.