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Гродно погрузился в атмосферу победного мая

07 мая 2026 17:20
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Более 8 десятилетий назад радио было связующим звеном между фронтом и домом. И сейчас белорусы могут услышать тот самый голос Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гродно погрузился в атмосферу победного мая. Каждый день ровно в 13:15 по системе городского оповещения транслируют легендарные сводки Советского информбюро.

Гродно погрузился в атмосферу победного мая-2

В апреле и мае 45-го эти новости ждали в каждом доме. Жители огромной страны собирались у уличных громкоговорителей и вместе радовались успехам Красной армии. Сегодня старые записи помогают современникам прочувствовать радость и скорбь того великого времени. 

Программа начинается с исторического объявления о нападении на Советский Союз. Диктор зачитывает детали решающего наступления на Берлин.

Гродно погрузился в атмосферу победного мая-4

Затем по улицам курсирует специализированная машина. Из динамиков звучат песни Победы, которые создают праздничное настроение во всех районах города. 

Гродно погрузился в атмосферу победного мая-6

Сергей Суховило, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:
Мы всему городу показываем, что нужно радоваться этому празднику. Улыбаться, радоваться. Мы гордимся своей Победой, и для нас это очень важно. Главное для нас – это детишкам нашим передать, нашим детям, подрастающим поколениям. Это важно для нас. В разных районах, в разных местах это будет проходить. Ну и дай бог, чтобы такие мероприятия, такие акции продолжались и только наращивались.

Акция проходит в Гродно впервые. Это возможность сохранить живую память о событиях, которые предшествовали маю 45-го. 9 Мая проект охватит еще больше локаций. Масштабные трансляции пройдут в течение всего праздничного дня в разных точках областного центра. Организаторы планируют сделать эту традицию регулярной и проводить такие акции ежегодно накануне праздника.

# Великая Отечественная война # День Победы

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