Более 8 десятилетий назад радио было связующим звеном между фронтом и домом. И сейчас белорусы могут услышать тот самый голос Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гродно погрузился в атмосферу победного мая. Каждый день ровно в 13:15 по системе городского оповещения транслируют легендарные сводки Советского информбюро.
В апреле и мае 45-го эти новости ждали в каждом доме. Жители огромной страны собирались у уличных громкоговорителей и вместе радовались успехам Красной армии. Сегодня старые записи помогают современникам прочувствовать радость и скорбь того великого времени.
Программа начинается с исторического объявления о нападении на Советский Союз. Диктор зачитывает детали решающего наступления на Берлин.
Затем по улицам курсирует специализированная машина. Из динамиков звучат песни Победы, которые создают праздничное настроение во всех районах города.
Сергей Суховило, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:
Мы всему городу показываем, что нужно радоваться этому празднику. Улыбаться, радоваться. Мы гордимся своей Победой, и для нас это очень важно. Главное для нас – это детишкам нашим передать, нашим детям, подрастающим поколениям. Это важно для нас. В разных районах, в разных местах это будет проходить. Ну и дай бог, чтобы такие мероприятия, такие акции продолжались и только наращивались.
Акция проходит в Гродно впервые. Это возможность сохранить живую память о событиях, которые предшествовали маю 45-го. 9 Мая проект охватит еще больше локаций. Масштабные трансляции пройдут в течение всего праздничного дня в разных точках областного центра. Организаторы планируют сделать эту традицию регулярной и проводить такие акции ежегодно накануне праздника.