«Им это будет только десятая часть». Лукашенко о планах на поставки белорусского льна в Китай

Новости Беларуси. На льнокомбинаты Гомельской области начал поступать новый урожай льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь культуру возделывают в шести районах. Для Кормянского лен стал настоящим брендом.
Новости Беларуси. На льнокомбинаты Гомельской области начал поступать новый урожай льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь культуру возделывают в шести районах. Для Кормянского лен стал настоящим брендом.
Лен как экономический бриллиант всегда рассматривал Александр Лукашенко. Беда в том, что его огранке мы не всегда уделяли должное внимание. Льняные ткани – белорусский бренд, но с оговоркой на длительный и сложный процесс становления. Сегодня производители знают и технологию, и вкусы рынка, и свой потенциал. Реализовывать его нужно активнее, ведь, как показывает время, прибыль растительный символ Беларуси может приносить даже в самых неожиданных формах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас надо максимум внимания. Вот пакля эта, с которой мы что-то пытаемся сделать, китайцы это заберут, им это будет только десятая часть. Посмотрим осенью на Оршанском льнокомбинате, госзаказ должен быть выполнен, в том числе и в номерном отношении.
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Льноволокно подходит не только для производства тканей. Из него получают гигиенические, медицинские и бумажные изделия. Используется оно в строительной и канатно-веревочной промышленности. Раньше наши льнозаводы чаще имели дело с посредниками, сегодня предпочитают сами выходить на новые рынки. К примеру, в Корме с азиатскими партнерами работать начали еще в 2020-м. Продолжат сотрудничество и в 2022 году.
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