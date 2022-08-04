«Им это будет только десятая часть». Лукашенко о планах на поставки белорусского льна в Китай

Новости Беларуси. На льнокомбинаты Гомельской области начал поступать новый урожай льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь культуру возделывают в шести районах. Для Кормянского лен стал настоящим брендом.

Лен как экономический бриллиант всегда рассматривал Александр Лукашенко. Беда в том, что его огранке мы не всегда уделяли должное внимание. Льняные ткани – белорусский бренд, но с оговоркой на длительный и сложный процесс становления. Сегодня производители знают и технологию, и вкусы рынка, и свой потенциал. Реализовывать его нужно активнее, ведь, как показывает время, прибыль растительный символ Беларуси может приносить даже в самых неожиданных формах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас надо максимум внимания. Вот пакля эта, с которой мы что-то пытаемся сделать, китайцы это заберут, им это будет только десятая часть. Посмотрим осенью на Оршанском льнокомбинате, госзаказ должен быть выполнен, в том числе и в номерном отношении. «Льном надо заниматься». Лукашенко дал поручения во время рабочей поездки. Читайте здесь.