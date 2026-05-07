Перед пунктом пропуска «Брест» открыли новую зону ожидания

Часы ожидания на границе становятся непростым испытанием для путешественников и водителей. И если на скорость оформления документов пограничными службами сопредельной стороны мы повлиять не можем, то сделать процесс ожидания более комфортным – вполне. Зоны ожидания с электронной очередью планируют построить перед тремя пунктами пропуска на границе с ЕС – «Григоровщина», «Берестовица» и «Каменный Лог», об этом сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. 7 мая в Бресте открыли новую площадку для путешественников со всей необходимой инфраструктурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это облегчит навигацию перед пунктом пропуска тех, кто прибывает по системе электронной очереди. Есть и другие преимущества. Оценила условия наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Новость, которая порадует всех, кто в дороге. Рядом с пунктом пропуска «Брест» на границе с Польшей открыли новую зону ожидания. Ее масштаб впечатляет: площадь – как шесть футбольных полей. Половину территории создали с нуля, остальное реконструировали. При необходимости зону готовы расширить. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Ровно год понадобился, чтобы создать в зоне ожидания всю инфраструктуру. Позаботились и о владельцах электротранспорта: здесь всегда можно подзарядиться.

Зона ожидания рассчитана на 235 легковых автомобилей и 50 автобусов. Работают системы автоматического распознавания номеров. Есть весь придорожный сервис: санитарные блоки, зоны отдыха. В общедоступных местах установлены 17 электронных табло. Они в реальном времени дублируют вызов машины в пункт пропуска.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Мы в очередной раз показываем нашим западным соседям нашу направленность к миру. Мы создаем те условия, и мы говорим, что не надо угрожать друг другу, нужно жить в мире и созидании. Соседи, как говорится, от Бога. Поэтому зачем нам пытаться решать вопросы какими-то другими способами. На этом работа по созданию приграничной инфраструктуры в стране не заканчивается. На очереди строительство новых зон ожидания с электронной очередью в трех пунктах пропуска – на литовском, польском и латвийском направлениях. ГПК: свыше 8 тыс граждан Украины прибыли в Беларусь в апреле. Читайте здесь.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:

Следующий объект – это пункт пропуска «Берестовица» в зоне деятельности Гродненской области, на границе с Польшей. Мы там будем начинать строительство уже в ближайшее время площадки электронной очереди. Следующий объект (более перспективный) – пункт пропуска «Каменный Лог» на литовском направлении.