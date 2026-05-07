Перед пунктом пропуска «Брест» открыли новую зону ожидания
Часы ожидания на границе становятся непростым испытанием для путешественников и водителей. И если на скорость оформления документов пограничными службами сопредельной стороны мы повлиять не можем, то сделать процесс ожидания более комфортным – вполне.
Зоны ожидания с электронной очередью планируют построить перед тремя пунктами пропуска на границе с ЕС – «Григоровщина», «Берестовица» и «Каменный Лог», об этом сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
7 мая в Бресте открыли новую площадку для путешественников со всей необходимой инфраструктурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это облегчит навигацию перед пунктом пропуска тех, кто прибывает по системе электронной очереди. Есть и другие преимущества.
Оценила условия наш корреспондент Кристина Протосовицкая.
Новость, которая порадует всех, кто в дороге. Рядом с пунктом пропуска «Брест» на границе с Польшей открыли новую зону ожидания. Ее масштаб впечатляет: площадь – как шесть футбольных полей. Половину территории создали с нуля, остальное реконструировали. При необходимости зону готовы расширить.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Ровно год понадобился, чтобы создать в зоне ожидания всю инфраструктуру. Позаботились и о владельцах электротранспорта: здесь всегда можно подзарядиться.
Зона ожидания рассчитана на 235 легковых автомобилей и 50 автобусов. Работают системы автоматического распознавания номеров. Есть весь придорожный сервис: санитарные блоки, зоны отдыха. В общедоступных местах установлены 17 электронных табло. Они в реальном времени дублируют вызов машины в пункт пропуска.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Мы в очередной раз показываем нашим западным соседям нашу направленность к миру. Мы создаем те условия, и мы говорим, что не надо угрожать друг другу, нужно жить в мире и созидании. Соседи, как говорится, от Бога. Поэтому зачем нам пытаться решать вопросы какими-то другими способами.
На этом работа по созданию приграничной инфраструктуры в стране не заканчивается. На очереди строительство новых зон ожидания с электронной очередью в трех пунктах пропуска – на литовском, польском и латвийском направлениях.
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Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета:
Следующий объект – это пункт пропуска «Берестовица» в зоне деятельности Гродненской области, на границе с Польшей. Мы там будем начинать строительство уже в ближайшее время площадки электронной очереди. Следующий объект (более перспективный) – пункт пропуска «Каменный Лог» на литовском направлении.
Председатель таможенного комитета раскрыл подробности ситуации с литовскими перевозчиками. Напомним: осенью прошлого года около тысячи фур застряли в Беларуси. Причина – одностороннее решение Вильнюса закрыть пункт пропуска. Люди и машины оказались заложниками политического шага. Беларусь не бросила водителей. Транспорт разместили на охраняемой платной парковке. А после обращений перевозчиков Президент Александр Лукашенко принял решение: фуры смогут выехать. Но при одном условии – расходы за хранение должны быть возмещены.
Владимир Орловский:
На сегодняшний день уже почти 1700 литовских транспортных средств покинули Республику Беларусь. Осталось немногим более 200, это порядка 12 % от первоначального количества. Работа эта ведется спокойно. По нашим прогнозам, в течение мая этот вопрос подойдет к завершению. Кто захочет выехать, те транспортные средства убудут из Республики Беларусь.
И новость от ГТК для желающих приобрести транспорт с приставкой «электро». 20 тысяч электромобилей без пошлины – такая квота установлена для Беларуси на этот год. Почти 14 тысяч – для юрлиц. Остальное – для частных покупателей. На сегодня бизнес выбрал около трети, физлица – почти половину. Вся квота уйдет до конца года. Остатки таможенный комитет обновляет в Telegram-канале каждую неделю.
Подробности в видео.