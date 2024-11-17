В Ляховичах модернизировали льнозавод – рассказываем, что изменилось

На «Дожинках» в Могилевской области Президент обратил внимание на программу «Один район – один проект», которая уже принесла неплохой урожай. Только за 2 года реализовано 47 проектов, создано больше 4,5 тысячи рабочих мест. Много на Могилевщине, которая действительно нуждается в приливе сил. Вообще, развитие регионов красной нитью пройдет через будущую пятилетку. Сейчас задача № 1 – не допускать оттока экономически активного населения из регионов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А значит, надо дать людям интересную работу. Сделать это можно только через новые производства и серьезный подъем качества жизни людей. Чтобы у человека вместе с зарплатой росла мотивация и квалификация. Вместе с тем он предупредил, что тунеядцев в стране не будет: «Все должны шевелиться, работать и зарабатывать на себя и свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место, только идите работать. С теми, кто мешает людям жить, мы будем серьезно разбираться, не обижайтесь».

Примером того, как инновации, а с ними и высокие зарплаты, приходят в белорусскую деревню, стала модернизация Ляховичского льнозавода. В рамках инициативы «Один район – один проект» там возродили технологию по переработке льна и сейчас готовы обеспечивать качественным сырьем и внутренний, и соседние рынки. А главное – местные жители довольны. Они получили ту самую интересную работу и хорошую зарплату, о чем говорил Президент и что удержит людей на местах. На Ляховичский льнозавод отправилась Арина Верховская.

Еще год назад короткое волокно на Ляховичском льнозаводе в ценовом сегменте провисало. Материал жесткий, подходит для пряжи и производства лишь хозмешков. Сегодня же из низкосортного сырья получают свое котонизированное льноволокно. Продукция с высокой добавленной стоимостью востребована на внутреннем и внешнем рынке. Вот так продукт словно из золушки превратился в принцессу рынка.

Арина Верховская, корреспондент:

На линию загружают короткое волокно. Оно более жесткое и не полностью очищено от костры. Сырье проходит 6 этапов котонизации, в машинах волокно разрыхляется и полностью очищается. На выходе получают мягкий материал, похожий на хлопковую вату. Освоить выпуск новой продукции помогло государство, в рамках инвестпрограммы «Один район – один проект». Партнером выступила китайская компания, которая поставила свое оборудование. Общая стоимость проекта – более 1,6 миллиона рублей, по плану он окупится за четыре года. Кстати, здесь, в позитивном смысле, сэкономили почти в два раза, выбрав не зарубежную линию, а партнерскую технику из Поднебесной.

Дмитрий Скакун, директор ОАО «Ляховичский льнозавод»:

Производим где-то примерно мы 2 тонны за смену. Смена, правда, 12 часов у нас. Получилась лучше производительность. Без выходных. Суббота, воскресенье мы работаем по графикам. Экономический эффект не заставил себя долго ждать. За полгода произведено около 200 тонн котонизированного льна. Выручка от реализации выросла на 10 %. Сегодня продукцию отправляют как на белорусские льнофлагманы, так и в Россию и Китай.