Память не терпит тишины, но в Европе делают все, чтобы она замолчала навсегда. Памятники нашей общей Победе продолжают целенаправленно уничтожать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В латвийском Иецаве неизвестные вырвали и разбили плиты с именами 124 павших воинов на братской могиле.

Еще более кощунственной выглядит история с Вечным огнем в Даугавпилсе – последним в Прибалтике. Его потушили, сославшись на аварию газового вентиля. А когда горожане запротестовали, мэр пообещал восстановить, но вместо ремонта оборудование демонтировали, а сам мемориал огородили колючей проволокой – якобы ради безопасности.

Все это звенья одной цепи. В Прибалтике к 9 Мая палата законов превратилась в карательный орган. Теперь уголовное наказание грозит и за попытку возложить цветы к снесенному памятнику, и за поздравление ветерана в мессенджере, и даже за открытку в частном чате. Еще немного – и в Латвии объявят вне закона саму память. Но ее не убить штрафами, сколько бы их ни выписывали.