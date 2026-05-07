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В Латвии неизвестные осквернили мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны

07 мая 2026 17:17
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Память не терпит тишины, но в Европе делают все, чтобы она замолчала навсегда. Памятники нашей общей Победе продолжают целенаправленно уничтожать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии неизвестные осквернили мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны-2

В латвийском Иецаве неизвестные вырвали и разбили плиты с именами 124 павших воинов на братской могиле. 

Еще более кощунственной выглядит история с Вечным огнем в Даугавпилсе – последним в Прибалтике. Его потушили, сославшись на аварию газового вентиля. А когда горожане запротестовали, мэр пообещал восстановить, но вместо ремонта оборудование демонтировали, а сам мемориал огородили колючей проволокой – якобы ради безопасности.

Все это звенья одной цепи. В Прибалтике к 9 Мая палата законов превратилась в карательный орган. Теперь уголовное наказание грозит и за попытку возложить цветы к снесенному памятнику, и за поздравление ветерана в мессенджере, и даже за открытку в частном чате. Еще немного – и в Латвии объявят вне закона саму память. Но ее не убить штрафами, сколько бы их ни выписывали.

Вандалы осквернили мемориал советским воинам на кладбище в Гданьске. Читайте здесь. 

# Вторая мировая война # Памятники # Новости Латвии

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