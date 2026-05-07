БЖД запустит дополнительные поезда Минск–Витебск на время «Славянского базара»

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда на время проведения «Славянского базара» в Витебске. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

С 14 по 20 июля 2026 года будет курсировать поезд, отправление которого будет в 12:30 из Минска с прибытием в Витебск в 16:01, и обратно с 15 по 21 июля состав будет отправляться из 01:19 с прибытием в столице Беларуси в 5:30. Расписание скорректировано с учетом программы фестиваля.

Вагоны будут оформлены в тематике фестиваля, и пассажиры смогут узнать больше об истории и программе мероприятия.

Продажа билетов откроется 16 мая 2026 года. Билеты можно приобрести на сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении и в железнодорожных кассах.