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Лукашенко: лён – наш национальный символ, а Витебщина всегда была флагманов по его возделыванию

08 ноября 2024 17:47
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Президент 8 ноября отправился в Полоцк на областной фестиваль «Дожинки», чтобы поздравить людей земли с успешным завершением одного из важнейших сельскохозяйственных этапов – уборочной кампании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: лён – наш национальный символ, а Витебщина всегда была флагманов по его возделыванию-2

Есть у Витебщины и свои уникальные условия. Земли Оршанской впадины – родина белорусского льна. Эта культура словно «Феррари» в машиностроении. Почему не повторить успех Галереи Лафайет для северного шелка? Чем мы хуже?

Лукашенко: лён – наш национальный символ, а Витебщина всегда была флагманов по его возделыванию-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Задачи по льноводству поставлены. Определены ответственные кадры. Спрос тоже будет соответствующий. Как бы сложно ни было, лен все-таки наш национальный символ. На государственном гербе изображен. Но, опять же, дело даже не в этом. Беларусь всегда была среди мировых лидеров по возделыванию льна, производству продукции из него. А Витебщина была флагманом этой отрасли. Лен – непростая культура. Поэтому во всем мире не очень-то хотят заниматься льном, особенно в фермерских хозяйствах.

У наших колхозов и совхозов, где тысячи гектаров, мы это можем делать. И то, что я 20 лет тому назад предрекал, произошло. Мир перестал возделывать в тех объемах, которые сегодня нужны, эту культуру. А мы ее сохранили. Уцепившись зубами, мы боролись за возделывание льна, продажу тресты, мы модернизировали льнозаводы и дважды модернизировали льнокомбинат Оршанский.

# Белорусский лен # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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