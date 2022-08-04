Безотходное производство. Как сортируют белорусский лён и кому потом продают?

Новости Беларуси. На льнокомбинаты Гомельской области начал поступать новый урожай льна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь культуру возделывают в шести районах. Для Кормянского лен стал настоящим брендом. С полей их сразу доставляют на Кормянский льнозавод и складывают в шохи по уровню качества, которое определяют в лаборатории. Чем выше присвоенный номер, тем лучше и дороже получится волокно.

Дмитрий Фотьев, главный инженер Кормянского льнозавода:

Зависит от крепости, его цвета и засоренности. Тогда и номер от этого зависит. Идеальный цвет для льна – серый, светло-серенький. Это считается идеальным, он уже качественно вылежанный, соответственно, его уже можно убирать.

После того, как новый урожай отстоялся на складе, его подают на линию. Рулон разматывается, тресту подсушивают и отправляют в мяльные и трепальные машины. Благодаря новым технологиям на заводе удалось избежать большой запыленности. Вся вредная субстанция поступает в фильтр-камеру и вывозится на полигон. Производство работает круглосуточно и без выходных. В цехах за сутки перерабатывают 25-30 тонн тресты.





Дмитрий Фотьев, главный инженер Кормянского льнозавода:

Длинное льноволокно мы все отгружаем в счет государственного заказа на Оршанский льнокомбинат. Короткое же льноволокно № 3, 4, 6 мы также отгружаем в счет государственного заказа, а № 2 у нас идет на экспорт. Это Россия и Китай. Отходами на производстве является костра. Из нее мы производим брикет, который хорошо востребован в нашем районе, а также за его пределами. Плюс ко всему, у нас на территории находится собственная котельная, где мы также отапливаемся этими отходами – кострой.