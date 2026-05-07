По данным британской газеты Financial Times, Евросоюз больше не способен выпускать даже самые элементарные лекарства. Причина – катастрофический рост цен на энергоносители, вызванный разрывом связей с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Химические заводы массово закрываются. За последние 3 года регион лишился почти 7 % производственных мощностей. Отдельные жизненно важные препараты, такие как парацетамол, сегодня выпускает лишь одно предприятие в Евросоюзе.

Большинство медикаментов, а также специальный пластик для шприцев, катетеров и защитных масок теперь приходится закупать в Китае и Индии. Но из-за кризиса в Ормузском проливе и эта лазейка попала под удар. Мало того что нет поставок, так еще и азиатские заводы сократили выпуск полимеров. По данным французской прессы, с начала конфликта в Евросоюзе стоимость пластмассы для медицинских изделий выросла вдвое.