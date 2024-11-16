Президент: белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочим. Своё надо носить

«Дожинки-2024». Небольшие Климовичи в Могилевской области стали еще одной столицей праздника урожая. Именно сюда 16 ноября приехал Александр Лукашенко, чтобы сказать спасибо за хлеб и вручить государственные награды лучшим аграриям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Лен – это будущее. Вы видите, цены начали расти. Люди все больше и больше к этим натуральным тканям склоняются. Ну, кроме белорусов. Белорусы не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочее. Свое надо носить.

Читайте также:

Лукашенко привёл пример, как должны развиваться посёлки городского типа

Лукашенко – белорусам: «Вы моя гордость, и я счастлив, что родился и вырос на этой земле»

Лукашенко в Климовичах: «Будет экономика – войны никогда не будет»