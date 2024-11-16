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Президент: белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочим. Своё надо носить

16 ноября 2024 18:15
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«Дожинки-2024». Небольшие Климовичи в Могилевской области стали еще одной столицей праздника урожая. Именно сюда 16 ноября приехал Александр Лукашенко, чтобы сказать спасибо за хлеб и вручить государственные награды лучшим аграриям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый предлагает белорусам здоровый дресс-код. В разных смыслах.

Президент: белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочим. Своё надо носить-2

Александр Лукашенко:
Лен – это будущее. Вы видите, цены начали расти. Люди все больше и больше к этим натуральным тканям склоняются. Ну, кроме белорусов. Белорусы не понимают. Белорусы рвутся за Gucci, Versace и прочее. Свое надо носить.

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# Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Дожинки # Одежда # Белорусский лен

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