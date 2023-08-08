«Это всё ручная работа». «Белорусский шёлк» ждут в 40 странах мира – вот как ткут эксклюзивные изделия

Новости Беларуси. Белорусский бренд – лен – также в эти дни получает залог на производственные перспективы. Уже обработано более 70 % посевов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые партии льнотресты 2023 года уже поступают на заводы. Сколько этапов проходит культура, прежде чем оказаться на прилавках магазинов и за что ценится во всем мире? Пока аграрии работают, лен оставили отдыхать на поле. Для чего дают такие привилегии, знает наш корреспондент Анна Корольчук.

У созревшего льна своя мелодия – он звенит, когда ветер играет. Поля Кормянского льнозавода занимают 3 700 гектаров – культуру также культивируют на землях соседних Рогачевского и Чечерского районов. Посевные площади под белорусский шелк активно увеличивают, несмотря на то, что лен – капризная и привередливая культура, которая требует особого внимания: определенный состав почвы и технологию возделывания. Каждый сезон становится для аграриев настоящей борьбой с природой, но результат все оправдывает. В Беларуси вытереблено 72,8% посевов льна. С какими трудностями сталкиваются аграрии?

Сейчас культуру оставили отдыхать на поле примерно на 20 дней, пока лен не приобретет благородный серый оттенок, а волокна не начнут отделяться. Для этого нужны дожди. Затем сырье просохнет, его спрессуют, скрутят в рулоны и отправят на переработку.

Новый урожай уже поступил на Дубровенский льнозавод. Специалисты говорят, что несмотря на аномальную засуху, удалось вырастить качественное сырье. Чему предшествовало строгое соблюдение агрономических технологий. Избежать потерь не удалось. Переработчики уверены, что высокий номер волокна позволит компенсировать количественные показатели.

Сергей Крепочин, главный инженер Дубровенского льнозавода:

Львиная доля поставки нашего волокна это, естественно, государственный заказ на Оршанский льнокомбинат. Это длинное и короткое волокно. То, что есть у нас вне госзаказа, мы перерабатываем сами. У нас на предприятии установлена в прошлом году линия котонизированного волокна. Которая позволит переработать низкосортное короткое волокно, получая более качественный и дорогостоящий продукт.

Новый сезон стартовал и на Оршанском льнокомбинате. Здесь уже начали работать на сырье урожая-2023. Ежегодно предприятие перерабатывает свыше 15 тысяч тонн волокна. Крупнейший производитель текстиля обеспечивает внутренний рынок. Конечно же, сориентирован и на экспорт. Поставки белорусского льна ждут в более чем 40 странах мира.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:

Продукция всегда имеет устойчивый спрос. Оно удовлетворяет все потребности, которые сейчас предъявляются к качеству, ассортименту, срокам поставки. Объемы поставки в Российскую Федерацию в последнее время, конечно, увеличиваются.

Анна Корольчук, корреспондент:

Цветки льна вплетены в национальный герб страны. Они же есть в паспорте у каждого белоруса. Из льна получают целебное масло и натуральную ткань. Изделия из нее давно стали визитной карточкой белорусского легпрома. При этом тренд на экологичность набирает популярность во всем мире. Доля льняных изделий приходится на домашний текстиль: постельное белье, полотенца и скатерти из «белорусского шелка» сразу показывают уровень и статусность заведения.

Скатерть, шесть салфеток столовых, это «Кедровая шишка». Он считается универсальным. И как на Новый год, и как подарок он очень великолепный. Пользуется колоссальным спросом, его нигде, кроме как у нас, не приобрести. И на данный момент только по предварительному заказу. Гомельская фабрика художественных изделий специализируется на эксклюзивах – партии ограниченные, зато ассортимент товаров исчисляется сотнями. Каждая салфетка или рубашка – это ручная работа.

Светлана Баркова, начальник коммерческого отдела Гомельской фабрики художественных изделий:

Сеточка, здесь вот карманчики. Это все ручная работа, делается это нашей вышивальшицей на специальном оборудовании. Процедура этой вышивки занимает очень много времени.