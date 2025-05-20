Эксклюзив в студии «Большого города»! Показываем часть коллекции к «Святу льну»

Уже 24 мая центр Минска превратится в открытое пространство для творчества. Стартует долгожданный летний музыкально-туристический сезон. Почти на четыре месяца каждый уголок столицы окутает незабываемая атмосфера, которая неизменно дарит ощущение праздника и магнитом притягивает в Минск зарубежных туристов. Раскроем подробности масштабной программы, перечислим основные локации в студии ток-шоу «Большой город».

Антон Ярощик, ведущий художник-модельер «Центра моды»:

Здесь представлено несколько образов от наших гостей, которые будут представлены. Это гости из Узбекистана, Кыргызстана, Перу и Нигерии. Я хочу отметить о том, как важно это интернациональное взаимодействие, потому что в этих моделях также присутствует лен, и как по-разному различный культурный код прочитывает этот материал.