Эксклюзив в студии «Большого города»! Показываем часть коллекции к «Святу льну»
Уже 24 мая центр Минска превратится в открытое пространство для творчества. Стартует долгожданный летний музыкально-туристический сезон. Почти на четыре месяца каждый уголок столицы окутает незабываемая атмосфера, которая неизменно дарит ощущение праздника и магнитом притягивает в Минск зарубежных туристов.
Раскроем подробности масштабной программы, перечислим основные локации в студии ток-шоу «Большой город».
Антон Ярощик, ведущий художник-модельер «Центра моды»:
Здесь представлено несколько образов от наших гостей, которые будут представлены. Это гости из Узбекистана, Кыргызстана, Перу и Нигерии. Я хочу отметить о том, как важно это интернациональное взаимодействие, потому что в этих моделях также присутствует лен, и как по-разному различный культурный код прочитывает этот материал.
Антон Ярощик:
И мы, художники с разными культурными кодами, тоже подписываемся друг к другу, смотрим, что-то перенимаем в себе, чем-то вдохновляемся, поэтому это очень важно. Вспоминая те толпы людей, которые были в прошлом году на фестивале, мне кажется, в этом году их будет гораздо больше, потому что мы очень заинтересовали публику в прошлом году.
Подробности – в видео.