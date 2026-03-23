В тройке мировых лидеров! Белорусский лен поставляют во все уголки земного шара

Фраза «Будем с хлебом», которую не раз повторял наш Президент, означает особое отношение главы государства к аграрной сфере. Ведь собственный хлеб, в широком смысле слова, – это важнейший ресурс в современном мире. И чтобы этот ресурс использовать в полной мере и получить максимальные дивиденды, аграрии в эти погожие дни стараются не упустить момент и в кратчайшие сроки провести посевную компанию. Хлебная ставка в 2026 году высока – не менее 11 миллионов тонн. Большие ожидания и от нашей традиционной культуры – льна. Беларусь в числе мировых лидеров по его производству. Но в чем секрет успеха в этой особенной отрасли? С таким вопросом наш корреспондент отправился к человеку, который несколько десятков лет отдал культуре, которую во всем мире называют «северным шелком».

Формально Николай Егорович Курзенков в отпуске, а неформально директор Хотимского льнокомбината через день на работе. Вот-вот бразды правления заводом, которому он отдал полжизни, а это почти 40 лет, передаст новому руководителю. Казалось бы, ну что уж так хлопотать перед началом уже чужого сезона. Однако директор объясняет: передать завод – как женить своего ребенка. Для Хотимского льнокомбината Николай Курзенков как крестный отец. В 1990-е, когда разваливались совхозы, а из страны уходило все, что не прибито гвоздями, лен с этой земли чуть было не вырвали с корнем. Всего за один год только в Могилевской области закрыли четыре профильных завода. Официально документы были подписаны и на Хотимский. Но тогда местное руководство решило рискнуть и отдать предприятие в руки уже опытного агрария и руководителя Николая Курзенкова.

Николай Курзенков, директор Хотимского льнозавода:

Когда я пришел, у нас было три трактора, полуразрушенная контора. Меня это не сильно пугало, потому что я сам привык строить, привык работать. Кадровый голод был настолько сильным, что людям приходилось работать сразу на нескольких участках.

Людмила Беленкова, ведущий специалист по заготовке и сбыту Хотимского льнозавода:

Что было сложного? Людей не хватало. Работали, прислали нам из ЛТП людей, потому что не хватало у нас людей в смене рабочих. И сами ходили, тоже подрабатывали. Новому директору в 1990-е удалось найти общий язык с людьми, и дисциплина подтянулась, а за ней – выполнение плана и первые результаты: качественный лен. Но продать его за живые деньги в те годы было практически невозможно. И руководителю нужно было быть не только хозяйственником, но и искусным менеджером.

Постепенно предприятие преобразилось. Построили навесы для хранения сырья – раньше треста лежала под открытым небом. Появилась лаборатория. Выросло новое административное здание –символ того, что завод не выживает, а развивается. Выстояли, выжили, и вот уже 40 лет на хотимской земле зацветает лен. И это любимая пора директора. Потому что если цветет лен – значит, жизнь идет. Значит, живет земля. Из таких историй соткана льняная история нашей страны. Те самые нити, что могли оборваться навсегда, были сплетены заново такими преданными своему делу людьми, как Николай Курзенков. От слуцких поясов до хирургических нитей – белорусская шелковая история. Выгодно ли свое производство?

