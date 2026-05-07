«Не наша дата». Почему Прибалтика упорно прячет День Победы и переписывает историю?

81 год, каждый третий, 3 миллиона – цифры, которые следствие установило только сейчас. Осталось 574 живых свидетеля той войны на всю страну. Пока Латвия штрафует за цветы у снесенного памятника Воина-освободителя, а Польша искажает роль Красной армии, Беларусь открывает захоронения и чтит память предков. И почему те, кто сносит монументы и штрафует за красную звезду, до сих пор не могут объяснить: куда делась треть народа и кто за это ответит?

Роман Протасевич:

81 год Беларусь считает своих погибших. Долгие десятилетия официальная цифра звучала осторожно – каждый четвертый. Доказательства, собранные с 2021 по 2025 год, сломали эту формулу. Погиб каждый третий, не менее 3 миллионов человек. Демографы подсчитали, не будь той войны, сегодня в Беларуси жило бы около 17 миллионов, живет 9. Разница – это и есть цена 4 лет оккупации.

Враг сжег 209 из 270 городов и районных центров страны. Уничтожил более 11 тысяч сел и деревень. 9 Мая в Беларуси начинается не с фейерверка. Оно начинается с имен. С тех, кого земля еще не отдала. С тех, кого следствие еще не установило. Сегодня об этой памяти. О том, как она живет, как ее хранят и почему в Беларуси ее не собираются ни переписывать, ни сдавать в архив.

Их не убила война, их забирает время. С 2015 по 2026 год Беларусь потеряла 16 226 ветеранов. Не в бою, в больничных палатах, в тихих квартирах. По одному, по двое каждую неделю. На 1 апреля 2026 года в стране осталось 574 человека, которые помнят войну не по учебнику – по запаху пороха и имени соседа, которого не стало.

Министерство труда и социальной защиты ведет адресный учет каждого. Из 574 ветеранов – участники боев, инвалиды войны, труженики тыла. Рядом около 5 000 бывших узников концлагерей, гетто и мест принудительного содержания, которых в Беларуси за годы оккупации насчитывалось 578. 578 лагерей смерти.