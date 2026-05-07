«Не наша дата». Почему Прибалтика упорно прячет День Победы и переписывает историю?
81 год, каждый третий, 3 миллиона – цифры, которые следствие установило только сейчас. Осталось 574 живых свидетеля той войны на всю страну. Пока Латвия штрафует за цветы у снесенного памятника Воина-освободителя, а Польша искажает роль Красной армии, Беларусь открывает захоронения и чтит память предков. И почему те, кто сносит монументы и штрафует за красную звезду, до сих пор не могут объяснить: куда делась треть народа и кто за это ответит?
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
81 год Беларусь считает своих погибших. Долгие десятилетия официальная цифра звучала осторожно – каждый четвертый. Доказательства, собранные с 2021 по 2025 год, сломали эту формулу. Погиб каждый третий, не менее 3 миллионов человек. Демографы подсчитали, не будь той войны, сегодня в Беларуси жило бы около 17 миллионов, живет 9. Разница – это и есть цена 4 лет оккупации.
Враг сжег 209 из 270 городов и районных центров страны. Уничтожил более 11 тысяч сел и деревень. 9 Мая в Беларуси начинается не с фейерверка. Оно начинается с имен. С тех, кого земля еще не отдала. С тех, кого следствие еще не установило. Сегодня об этой памяти. О том, как она живет, как ее хранят и почему в Беларуси ее не собираются ни переписывать, ни сдавать в архив.
Их не убила война, их забирает время. С 2015 по 2026 год Беларусь потеряла 16 226 ветеранов. Не в бою, в больничных палатах, в тихих квартирах. По одному, по двое каждую неделю. На 1 апреля 2026 года в стране осталось 574 человека, которые помнят войну не по учебнику – по запаху пороха и имени соседа, которого не стало.
Министерство труда и социальной защиты ведет адресный учет каждого. Из 574 ветеранов – участники боев, инвалиды войны, труженики тыла. Рядом около 5 000 бывших узников концлагерей, гетто и мест принудительного содержания, которых в Беларуси за годы оккупации насчитывалось 578. 578 лагерей смерти.
Роман Протасевич:
Апрель 2021 года. Генеральный прокурор Беларуси по поручению главы государства подписывает постановление о возбуждении уголовного дела по статье 127 УК РБ «Геноцид». Это действующее уголовное дело, и оно продолжает давать результаты каждый месяц. Не ради символического жеста. Ради конкретных имен, координат и подписей в приказах.
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За 5 лет следствие превратило нацистские преступления – размытое понятие из школьного учебника – в тома с адресами расстрелов и фамилиями карателей. По материалам уголовного дела подтверждено уничтожение не менее 12 тысяч 868 белорусских сел и деревень. Просто для понимания, в современной Беларуси сел около 23 тысяч. Также выявлено более 200 новых мест массового захоронения жертв. Больше половины из них – захоронения от 10 человек и более.
Дискуссия о том, когда именно закончилась Вторая мировая, – привилегия тех, у кого нет незакрытых могил в 3 километрах от районного центра. В Беларуси такой привилегии нет. Здесь война заканчивается не по календарю, а по последнему поднятому имени. А имена продолжают подниматься. Это и есть настоящая работа памяти. Страницы уголовного дела, которое нельзя закрыть по давности.
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Роман Протасевич:
Забудем дорогу – беда вернется. Это не метафора. Это доктрина страны, у которой есть основания ее придерживаться. Пока в Беларуси поднимают кости из земли и выносят приговоры карателям, в ряде соседних стран идет обратный процесс.
Беларусь продолжает восстанавливать историческую правду о преступлениях оккупации.
В Латвии и Эстонии ветераны войск СС маршируют в центре столиц при официальном попустительстве. В Польше сносят памятники советским солдатам. Людям, которые освобождали польские города ценой жизни.
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