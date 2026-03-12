Леонид Ширин и Амалия Сухан рассказали о новой песне

Когда мы слышим слово «звезда эстрады», то обычно представляем себе взрослого маститого музыканта. Сегодня у нас в гостях артистка, которой всего 13 лет. Она уже успела покорить не только Беларусь, но и международную сцену. Гран-при детского «Славянского базара-2025», трижды лауреат специального фонда Президента, а совсем недавно обладательница гранд-премии этого фонда. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Амалия Сухан, солистка продюсерского центра «Спамаш» и Леонид Ширин, художественный руководитель продюсерского центра «Спамаш». Александр Меженный, ведущий:

Расскажи, как тебе такой замечательной живется, растется и поется?

Амалия Сухан, солистка продюсерского центра «Спамаш»:

Мне прекрасно живется, потому что я нашла, можно сказать, свое призвание. Музыка – это для меня все. Творчество – это и есть моя жизнь, это уже частичка меня. Поэтому, конечно, с музыкой живется проще. Я получаю невероятное удовольствие от того, чем занимаюсь. Александр Меженный:

Ты пела песни на белорусском языке, ты пела песни на русском языке, а эта композиция на английском языке. То есть это такие постепенные шаги? Ты для себя сразу обрисовывала очертания, что я хочу петь на английском? Как этот переход состоялся? Надолго ли он?

Амалия Сухан:

Мне, наверное, больше всего захотелось просто попробовать себя в чем-то новом. Я являюсь соавтором этой песни. Английский язык – это язык международного общения. Именно такие чувства как творчество будут понятны всем людям. Поэтому пришла такая идея написать песню именно на английском языке. Так родилась песня «Music in my soul». Юрий Царев, ведущий:

Ведь известен факт, что пение на английском языке немножечко отличается от речи на английском языке. Там свои фонетические законы. Когда Юра Тео Ващук поехал на «Евровидение», специально ставили ему певческий английский. Что касается Амалии, расскажи про этот проект.