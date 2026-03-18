«Чувства» – Гюнешь исполнила премьеру песни и рассказала о третьем сольном альбоме

Какая же весна без романтики, когда природа жива, сердца наполняются новыми надеждами и, конечно же, той самой особенной мелодией.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – гостья, чье творчество – это тонкое сплетение чувств, переданное через музыку. И она уверенна, весна – идеальное время для искренности и для новых признаний. Приветствуем Гюнешь.

Александр Меженный, ведущий:

«Чувства» – откуда такая композиция и почему именно чувства тебя заволновали этой весной?