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«Чувства» – Гюнешь исполнила премьеру песни и рассказала о третьем сольном альбоме

18 марта 2026 07:06
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Какая же весна без романтики, когда природа жива, сердца наполняются новыми надеждами и, конечно же, той самой особенной мелодией. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – гостья, чье творчество – это тонкое сплетение чувств, переданное через музыку. И она уверенна, весна – идеальное время для искренности и для новых признаний. Приветствуем Гюнешь.

Александр Меженный, ведущий:
«Чувства» – откуда такая композиция и почему именно чувства тебя заволновали этой весной? 

«Дай мне сил» – Владимир Громов рассказал о новой песне.

«Чувства» – Гюнешь исполнила премьеру песни и рассказала о третьем сольном альбоме-2

Гюнешь, певица:
Автор песни Алена Горбачева предложила мне эту замечательную композицию. Она так попала прямо в сердце, потому что мне кажется, что эта песня обо мне, о моем нынешнем состоянии. Несколько месяцев мы работали над аранжировкой, и вот сегодня я к вам пришла представить свою премьеру. Надеюсь, вам понравится моя композиция. 

Подробности смотрите в видео.

# Интервью # Белорусские исполнители # Музыка # Гюнешь # Александр Меженный

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