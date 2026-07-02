Представители ЦК БРСМ посетили мемориальный комплекс «Хатынь» в преддверии Дня Независимости

Их представители вот уже третий год работают экскурсоводами на территории мемориального комплекса, помогая сохранять историческую правду о событиях войны. Это уникальный формат, когда молодые люди на доступном для сверстников языке рассказывают о трагических страницах прошлого.

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Ребята не только с молодежью работают. Они работают и со взрослыми. Большая обратная связь поступает и от наших граждан, которые видят, что в Республике Беларусь молодежь уделяет огромное внимание и сохранению исторической памяти. Мы помним этот величайший подвиг.

Этот опыт в БРСМ планируют масштабировать на другие мемориальные комплексы страны, включая «Тростенец». Кроме того, как ожидается, молодые люди будут активно задействованы в экскурсионной работе в Национальном историческом музее, открытие которого намечено на осень.