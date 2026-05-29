Лера Бернатович и Артем Скороль выпустили сингл «По свету белому» – послушайте новинку
Мир становится ярче, ведь сегодня, 29 мая, дуэт Леры Бернатович и Артема Скороль выпускает новый сингл «По свету белому».
Виновники торжества – в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Вы выпускаете новые песни. Все это к лету или к уходящей весне? К чему песня?
Лера Бернатович, певица:
Я думаю, что к лету, потому что лето – сезон фестивалей, больших концертов и хочется чего-то задорного, веселого.
Артем Скороль, певец:
На самом деле песня про любовь, она серьезная, несмотря на то, что записана по-легкому. Мы ее писали 6-7 часов, это много.
Лера Бернатович:
Автор музыки и слов – Рустам Разыков. Для нас первый опыт работы с ним, но мы надеемся, что всем понравится.
Новая песня «По свету белому» прозвучала в студии программы – смотрите в видео.