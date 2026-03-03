«+375» – это не только телефонный код, но и новая музыкальная группа! Пообщались и показываем премьеру клипа

Об этом, а еще о новых композициях и планах поговорили с гостями студии «Нового утра» – музыкальным продюсером, заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь Евгением Олейник и музыкантом группы «+375» Александром Олейником.

Вы же знаете, что +375 – это международный телефонный код Беларуси. Так вот, есть еще и музыкальная группа с таким необычным названием.

Александр Олейник, музыкант группы «+375»:

Думали долго. Сначала думали с отцом, потом уже этот вопрос выносился на общественное обсуждение, голосование. Но все равно все было не то. Надоели буквы. Буквы не нравятся, что остается? Цифры. Дальше вопрос, что складывать из этих цифр? И первое, что нам пришло, это «+375».

Направление – рэп, металл, частушки. Всё! Планируется вне зависимости от того, что нам будут писать.