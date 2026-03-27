Голоса, которые услышит весь мир. Кто представит Беларусь на «Славянском базаре в Витебске»?

Как известно, Беларусь выбрала своих представителей на престижном музыкальном форуме «Славянский базар в Витебске». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Кузнецова и Елизавета Цуприк, представители Беларуси на XXIV международном детском конкурсе «Витебск».

Александр Меженный, ведущий:

Вы дошли до этого пикового момента, вы стали победителями, но все же только начинается. Причем начинается самая сложная работа, когда надо опять что-то доказывать, идти вперед. Вы к этому готовы? Елена Кузнецова, представитель Беларуси на XXXV международном конкурсе «Славянский базар в Витебске»:

«Славянский базар» – это уже международный конкурс, я думаю, что подготовки предстоит немало. Елизавета Цуприк, представитель Беларуси на XXIV международном детском конкурсе «Витебск»:

Мы будем активно работать, чтобы достойно представить Беларусь. Стали известны даты проведения 35-го «Славянского базара в Витебске».

Елена Кузнецова:

Огромная ответственность – представлять сегодня страну на фестивале, таком многогранном, широком, объединяющем разные народы, которые приедут сегодня на фестиваль. И, конечно, хочется максимально вложений сделать, чтобы представить свою страну на максимально высоком уровне.



Юрий Царев, ведущий:

Груз ответственности большой. Как вы с этим справляетесь?

Елена Кузнецова:

Во-первых, у меня была цель в Поставах. Я приезжала побеждать туда. Но все-таки момент волнения присутствовал. И когда уже называли оценки членов жюри за исполненные композиции, я пробовала и считать, потом откинула эти моменты. А когда уже получила заветную статуэтку, первый вопрос возник: что делать дальше? Но сразу нарисовалась новая цель, которая будет предполагать за собой массу работы над собой, в том числе над своим актерским мастерством, над своим образом, над своими костюмами, возможно, новыми прочтениями моих композиций. Александр Меженный:

Что будете исполнять?

Елизавета Цуприк:

Я буду исполнять авторскую песню Валерия Шмата «Мой дом» на белорусском языке. И вторая песня – это песня «Over the rainbow». Это саундтрек к фильму «Волшебник в стране Оз», которая получила Оскар, хочу отметить. И поэтому для меня большая честь ее исполнять именно на «Славянском базаре» в июле.