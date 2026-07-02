В Литве плата за электричество в июне выросла почти до 94 евро за мегаватт-час

Европейское лето наносит не только солнечный, но и финансовый удар по жителям региона. В Литве плата за электричество в июне выросла вдвое, почти до 94 евро за мегаватт-час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это только начало, предупреждают энергетики. В июле цены могут остаться на том же уровне или даже подскочить. Гидроэлектростанции и ветряки в Северной Европе, которые должны были обеспечивать дешевую энергию, сами стали заложниками погоды.
Климатический тупик: почему немецкие города не выдерживают экстремальных температур.
Из-за жары они вырабатывают меньше электричества, а потребность в активно потребляющих энергию кондиционерах только растет. Наглядно ажиотаж на днях продемонстрировали французы. В пригороде Парижа измученные жарой люди устроили штурм магазина, куда завезли новую партию кондиционеров и вентиляторов. Охлаждающие устройства разлетались с полок под крики и толкотню.
Политики быстро смекнули, что кондиционеры, которые еще вчера подавались как угроза экологии, теперь стали разменной монетой в борьбе за рейтинги. Во Франции звучат предложения потратить 20 миллиардов евро на закупку охлаждающей техники для граждан. Ведь масштабы проблемы уже волнуют массы. Жара в Европе за неделю убила более 1 300 человек. Но вместо того, чтобы решать проблему в больницах, власти выбрали путь дешевого популизма. А счета за свет, о чем нам говорит пример Литвы, выставят потом.