В Литве плата за электричество в июне выросла почти до 94 евро за мегаватт-час

Европейское лето наносит не только солнечный, но и финансовый удар по жителям региона. В Литве плата за электричество в июне выросла вдвое, почти до 94 евро за мегаватт-час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это только начало, предупреждают энергетики. В июле цены могут остаться на том же уровне или даже подскочить. Гидроэлектростанции и ветряки в Северной Европе, которые должны были обеспечивать дешевую энергию, сами стали заложниками погоды.