Что делает женщину счастливой? Анастасия Соляная ответила и исполнила песню «Жаночае шчасце»

В студии «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Соляная, певица, вокалистка Белорусской государственной филармонии.
Александр Стасевич, ведущий:
Вы пришли к нам с премьерой песни «Жаночае шчасце». В чем же оно заключается? В том, чтобы милый был рядом?
Юлия Самусенко, ведущая:
Или в красивых нарядах?
Анастасия Соляная, вокалистка Белорусской государственной филармонии:
Я считаю, что это совокупность. Ведь женское счастье для каждой женщины – свое. Для всех это здоровье близких в первую очередь. Самореализация, благополучие, личный успех. То есть женское счастье – это совокупность различных качеств, для меня в том числе.
Юлия Самусенко:
А почему именно эта песня запала вам в душу и вы захотели ее исполнить?
Анастасия Соляная:
Не могу не отметить, что 2026 год именован Годом белорусской женщины. И премьера этой песни состоялась накануне женского праздника. Я считаю, что такой женский гимн должен быть в репертуаре каждой женщины, певицы, тем более в этот год.
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