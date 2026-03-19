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Что делает женщину счастливой? Анастасия Соляная ответила и исполнила песню «Жаночае шчасце»

19 марта 2026 07:55
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В студии «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Соляная, певица, вокалистка Белорусской государственной филармонии. 

Александр Стасевич, ведущий:
Вы пришли к нам с премьерой песни «Жаночае шчасце». В чем же оно заключается? В том, чтобы милый был рядом? 

Юлия Самусенко, ведущая:
Или в красивых нарядах? 

Что делает женщину счастливой? Анастасия Соляная ответила и исполнила песню «Жаночае шчасце»-2

Анастасия Соляная, вокалистка Белорусской государственной филармонии:
Я считаю, что это совокупность. Ведь женское счастье для каждой женщины – свое. Для всех это здоровье близких в первую очередь. Самореализация, благополучие, личный успех. То есть женское счастье – это совокупность различных качеств, для меня в том числе. 

Юлия Самусенко:
А почему именно эта песня запала вам в душу и вы захотели ее исполнить? 

Анастасия Соляная:
Не могу не отметить, что 2026 год именован Годом белорусской женщины. И премьера этой песни состоялась накануне женского праздника. Я считаю, что такой женский гимн должен быть в репертуаре каждой женщины, певицы, тем более в этот год. 

Подробнее смотрите в видео.

# Музыка # Белорусские исполнители # Интервью # Александр Стасевич # Юлия Самусенко

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