Что делает женщину счастливой? Анастасия Соляная ответила и исполнила песню «Жаночае шчасце»

Александр Стасевич, ведущий: Вы пришли к нам с премьерой песни «Жаночае шчасце». В чем же оно заключается? В том, чтобы милый был рядом?

Анастасия Соляная, вокалистка Белорусской государственной филармонии:

Я считаю, что это совокупность. Ведь женское счастье для каждой женщины – свое. Для всех это здоровье близких в первую очередь. Самореализация, благополучие, личный успех. То есть женское счастье – это совокупность различных качеств, для меня в том числе.

Юлия Самусенко:

А почему именно эта песня запала вам в душу и вы захотели ее исполнить?

Анастасия Соляная:

Не могу не отметить, что 2026 год именован Годом белорусской женщины. И премьера этой песни состоялась накануне женского праздника. Я считаю, что такой женский гимн должен быть в репертуаре каждой женщины, певицы, тем более в этот год.