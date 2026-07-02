Премьера песни «Мая Айчына» – о новой композиции поговорили с певицей Татьяной Глазуновой

Александра Каштанова, ведущая: Мы знаем, что вы к нам сегодня пришли не с пустыми руками. В студии будет премьера песни «Мая Айчына». Расскажите поподробнее о истории ее создания.

Татьяна Глазунова, певица:

Идея вынашивалась мной давно. Очень хотелось какую-то такую песню написать, чтобы можно было слушать, петь, подтанцовывать, наслаждаться, задуматься, радоваться, переосмыслить. Такая, которая будет объединять нас. Все объединять – нашу самобытность, нашу любовь, доброту нашего народа и вообще ментальность нашей страны. Так случилось, что я познакомилась с Таисией Бочоришвили, которая написала прекрасный текст. Святослав Позняк написал прекрасную музыку и аранжировку. Свершилось чудо, получилось то, о чем я мечтала, искала.

Юрий Царев, ведущий:

На какую аудиторию рассчитана ваша песня? Потому что говорят, что, например, какое-то поколение эти слова не понимает. Эти чувства, может быть, поколение старшее может воспринять получше, чем, например, юные поколения. Есть такие мнения на разные музыкальные композиции или у вас универсальные песни, которые могут быть поняты всеми?