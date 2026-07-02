Прямой эфир

Премьера песни «Мая Айчына» – о новой композиции поговорили с певицей Татьяной Глазуновой

02 июля 2026 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вся страна дружно делает подарки ко Дню Независимости, в том числе музыкальные.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Глазунова, певица.

Александра Каштанова, ведущая:
Мы знаем, что вы к нам сегодня пришли не с пустыми руками. В студии будет премьера песни «Мая Айчына». Расскажите поподробнее о истории ее создания.

Премьера песни «Мая Айчына» – о новой композиции поговорили с певицей Татьяной Глазуновой-2

Татьяна Глазунова, певица:
Идея вынашивалась мной давно. Очень хотелось какую-то такую песню написать, чтобы можно было слушать, петь, подтанцовывать, наслаждаться, задуматься, радоваться, переосмыслить. Такая, которая будет объединять нас. Все объединять – нашу самобытность, нашу любовь, доброту нашего народа и вообще ментальность нашей страны. Так случилось, что я познакомилась с Таисией Бочоришвили, которая написала прекрасный текст. Святослав Позняк написал прекрасную музыку и аранжировку. Свершилось чудо, получилось то, о чем я мечтала, искала.

Юрий Царев, ведущий:
На какую аудиторию рассчитана ваша песня? Потому что говорят, что, например, какое-то поколение эти слова не понимает. Эти чувства, может быть, поколение старшее может воспринять получше, чем, например, юные поколения. Есть такие мнения на разные музыкальные композиции или у вас универсальные песни, которые могут быть поняты всеми?

Премьера песни «Мая Айчына» – о новой композиции поговорили с певицей Татьяной Глазуновой-4

Татьяна Глазунова:
Задача была такой, чтобы было действительно доступно. Просто, понятно очень таким близким языком к нашей ментальности, людям. Кстати, насчет поколения. Мне кажется, что мы, неважно какое поколение, все равно передаем. Если мы понимаем, передаем дальше.

Подробности в видео.

# Александра Каштанова # Татьяна Глазунова # Юрий Царёв # Белорусские исполнители # Александр Стасевич

Другие новости рубрики

Все новости
Интерес бьет рекорды! Ежедневно «Поезд Победы» принимает порядка 1,6 тыс. человек
02 июля 2026 10:56

Интерес бьет рекорды! Ежедневно «Поезд Победы» принимает порядка 1,6 тыс. человек

Лукашенко заявил о готовности обеспечить Индонезию промышленной техникой и кадрами
02 июля 2026 10:44

Лукашенко заявил о готовности обеспечить Индонезию промышленной техникой и кадрами

Беларусь и Индонезия заключили договоры на десятки миллионов долларов – Лукашенко
02 июля 2026 10:40

Беларусь и Индонезия заключили договоры на десятки миллионов долларов – Лукашенко