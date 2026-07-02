В Беларуси многодетным семьям вручают подарки в рамках проекта «Трэці – Бацькаў»

В Беларуси продолжают развивать добрые традиции, нацеленные на поддержку семьи. При рождении третьего малыша семьям вручают символичный оберег – «Бацькаву кашулю»: льняную рубаху, расшитую шелковыми нитями с белорусским орнаментом. Проект «Трэці – Бацькаў» появился по инициативе партии Белая Русь. В основе – крылатая фраза Александра Лукашенко, о том, что третий ребенок – президентский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркая фраза, которая хорошо запомнилась белорусам, отражает демографическую стратегию нашей страны. Накануне Дня Независимости в Гродно сразу несколько родителей стали обладателями красивой семейной реликвии.

«Бацькава кашуля» для третьего ребенка. В Гродно накануне Дня Независимости три семьи стали обладателями трогательного оберега для своих новорожденных крох. Каждый малыш – счастье родителям, радость стране. Недаром Президент говорил: третий ребенок в семьях белорусов – главы государства. Партия «Белая Русь» взяла слова на заметку – так и родилась необычная и очень теплая инициатива «Трэці – Бацькаў». Льняной подарок в сундучке вручают каждой семье, которая обрела статус многодетной.