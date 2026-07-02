В Беларуси многодетным семьям вручают подарки в рамках проекта «Трэці – Бацькаў»
В Беларуси продолжают развивать добрые традиции, нацеленные на поддержку семьи. При рождении третьего малыша семьям вручают символичный оберег – «Бацькаву кашулю»: льняную рубаху, расшитую шелковыми нитями с белорусским орнаментом.
Проект «Трэці – Бацькаў» появился по инициативе партии Белая Русь. В основе – крылатая фраза Александра Лукашенко, о том, что третий ребенок – президентский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркая фраза, которая хорошо запомнилась белорусам, отражает демографическую стратегию нашей страны. Накануне Дня Независимости в Гродно сразу несколько родителей стали обладателями красивой семейной реликвии.
«Бацькава кашуля» для третьего ребенка. В Гродно накануне Дня Независимости три семьи стали обладателями трогательного оберега для своих новорожденных крох.
Каждый малыш – счастье родителям, радость стране. Недаром Президент говорил: третий ребенок в семьях белорусов – главы государства. Партия «Белая Русь» взяла слова на заметку – так и родилась необычная и очень теплая инициатива «Трэці – Бацькаў». Льняной подарок в сундучке вручают каждой семье, которая обрела статус многодетной.
Лариса Борисова, руководитель секретариата Октябрьского районного отделения Гродно Белорусской партии «Белая Русь»:
Предполагается, что в этой кашульке ребенка будут крестить. И потом в этот сундучок будут складывать все памятные вещи: первые носочки, может быть, сосочки, волосики ребенка. На кашульке вышито, а тут написано – «Трэці – Бацькаў».
Как для сына гордость дорасти до отцовской рубахи, так и «Бацькава кашуля» – символ преемственности поколений. На витебской фабрике женские руки отшивают нежные обереги для малышей: стежок за стежком вплетают в рубаху то, что хотим передать маленьким белорусам: традиции, ценности, любовь к Родине. С заботой и лаской, как мамы для своих детей.
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