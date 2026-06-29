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Как родился уникальный стиль песен группы «Аура» – узнали у Юлии Быковой и Евгения Олейника

29 июня 2026 12:15
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Они создают песни, которые потом становятся гимнами для целого поколения. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Евгений Олейник и Юлия Быкова, солистка группы «Аура», заслуженная артистка Республики Беларусь. 

Юрий Царев, ведущий:
В 2005 году у вас состоялся старт. Сейчас группа «Аура» звучит совершенно иначе, выработался свой стиль, своя тематика, треки хорошо залетают. Поделитесь секретом, как вы нашли себя? 

Как родился уникальный стиль песен группы «Аура» – узнали у Юлии Быковой и Евгения Олейника-2

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Смотрели вокруг, что нравится, что не нравится. С 2005-го по 2010-й мы просто завалили наши радиостанции белорусские англоязычными треками. Но за все время существования нашего коллектива один единственный раз в Новополоцке нас попросили – песню «Everyday», пожалуйста, нашему руководителю очень нравится. 

На прошлой «Песне года» для нас было неожиданностью, что нам вручили статуэтку «Радиогруппа года». У нас пропасть между FM и концертной деятельностью. Мы балансируем, и на этом балансе наш стиль и родился. 

Подробнее смотрите в видео.

# Интервью # Евгений Олейник # Белорусские исполнители # Юлия Быкова

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