Как родился уникальный стиль песен группы «Аура» – узнали у Юлии Быковой и Евгения Олейника

Юрий Царев, ведущий: В 2005 году у вас состоялся старт. Сейчас группа «Аура» звучит совершенно иначе, выработался свой стиль, своя тематика, треки хорошо залетают. Поделитесь секретом, как вы нашли себя?

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Смотрели вокруг, что нравится, что не нравится. С 2005-го по 2010-й мы просто завалили наши радиостанции белорусские англоязычными треками. Но за все время существования нашего коллектива один единственный раз в Новополоцке нас попросили – песню «Everyday», пожалуйста, нашему руководителю очень нравится.

На прошлой «Песне года» для нас было неожиданностью, что нам вручили статуэтку «Радиогруппа года». У нас пропасть между FM и концертной деятельностью. Мы балансируем, и на этом балансе наш стиль и родился.