«Дай мне сил» – Владимир Громов рассказал о новой песне

Его голос знаком каждому, кто хоть раз был в Большом театре. Золотой баритон Беларуси у нас в гостях. Причем повод – презентация композиции «Дай мне сил». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Громов, народный артист Беларуси. Александр Стасевич, ведущий:

Говорить будем не про оперные партии. Сегодня – эстрадная песня. «Дай мне сил» – как родилась композиция?

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Мне продюсер Сергей Минский дал материал, говорит, давай попробуем. Мне эта идея понравилась. Тут главное – как подать и какой был самый первый импульс. Мне понравились именно те песни, которые он мне показал. Я думаю, почему бы и нет… Было трудно, потому что когда ты развиваешься всю свою сознательную творческую жизнь в лоне классической музыки, это другая модель поведения, мироощущения и ощущения себя в музыке. Встроить, встроиться, чтобы не навредить и привнести что-то свое.