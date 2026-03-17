«Дай мне сил» – Владимир Громов рассказал о новой песне
Его голос знаком каждому, кто хоть раз был в Большом театре. Золотой баритон Беларуси у нас в гостях. Причем повод – презентация композиции «Дай мне сил».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Громов, народный артист Беларуси.
Александр Стасевич, ведущий:
Говорить будем не про оперные партии. Сегодня – эстрадная песня. «Дай мне сил» – как родилась композиция?
Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Мне продюсер Сергей Минский дал материал, говорит, давай попробуем. Мне эта идея понравилась. Тут главное – как подать и какой был самый первый импульс. Мне понравились именно те песни, которые он мне показал. Я думаю, почему бы и нет…
Было трудно, потому что когда ты развиваешься всю свою сознательную творческую жизнь в лоне классической музыки, это другая модель поведения, мироощущения и ощущения себя в музыке. Встроить, встроиться, чтобы не навредить и привнести что-то свое.
Владимир Громов:
Тут совсем новая стезя. Это было очень интересно, потому что любое новое нас обогащает. Любое новое нас заставляет развиваться, копошиться, искать. Раньше в библиотеках были картотеки – там масса всего: искать шуфлядочки, бумажечку, которая подойдет, как пазл мы складываем. Это всегда человека обогащает. Несмотря на то, что пытаюсь развиваться и существовать в эстрадном жанре, это дает свой отпечаток и накладывает изменения в классическом исполнительстве. Я заметил, что какие-то вещи стали гораздо проще получаться именно в классической музыке.
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