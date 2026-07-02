Нацсобрание Франции одобрило увеличение военного бюджета на 36 миллиардов евро

Проявить щедрость французские политики решили сразу по нескольким фронтам, в том числе, чтобы избежать критики со стороны своего главного партнера – Соединенных Штатов.

Теперь совокупные траты Франции на оборону вырастут до 440 миллиардов евро. Это позволит Парижу отчитаться о выделении на оборону до 2,5 % национального ВВП. Впрочем, как отмечается в материалах, расходы могут быть пересмотрены, а новый президент в 2027 году может вообще все отменить. Так что нынешнее решение – это скорее жест для галочки, чем реальная стратегия.

Этим шагом Франция рассчитывает задобрить Дональда Трампа перед саммитом НАТО в Анкаре, который состоится 7 и 8 июля. На встрече, вероятно, будут требовать увеличить расходы до 5 % ВВП. Франция, конечно, до этого показателя не дотягивает, но теперь ей есть что предъявить.

Как раз сегодня американский президент опубликовал пост, где подробно расписал, кто из союзников сколько тратит на оборону. Расходы Франции оцениваются в 66,5 миллиарда долларов, что, по мнению хозяина Белого дома, неплохо. А вот к примеру Германии и Испании предстоит выслушать все, что Трамп думает об их скромных военных бюджетах.