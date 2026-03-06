Анна Благова с новой песней «Богом любимая» – послушайте премьеру в преддверии 8 Марта

Наши женщины могут все! Быть нежными, быть сильными и петь. Об этом и поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – композитор Анна Благова, солистка заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингорисполкома.

Анна Благова, солистка заслуженного коллектива Республики Беларусь духового оркестра ГУВД Мингорисполкома, композитор:

В преддверии прекрасного женского праздника дарю всем девчонкам нашей страны песню «Богом любимая». Это про каждую из нас. Александра Каштанова, ведущая:

Кто писал музыку, слова, участвовал в создании? Это все ваше?

Анна Благова:

Уже принято, что песни, которые исполняю я, либо полностью, либо частично написаны мной. Но тут российские авторы каким-то чудесным образом вышли на меня и прислали список демо. Я слушала: одна, вторая, третья – не цепляет, не мое. «Богом любимая» была последней демкой. Буквально с первых нот. Когда я услышала, что это прям женская песня, это настолько близко мне, даже по какой-то моей и жизненной, и творческой биографии, что я говорю: я хочу эту песню, это моя песня. Еще она уникальна тем, что она настолько женская душевно, но написали эту песню двое мужчин. Автор музыки – Рустам Разыков, автор текста – Эдгар Приб. Я надеюсь, что песня пойдет в люди.



