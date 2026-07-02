Александр Турчин передал слова поздравления Президента с Днем Независимости

Широкая география международных контактов Минска, многовекторная внешняя политика – все это, безусловно, подтверждение того, что Беларусь идет собственной дорогой, следуя национальным интересам и формируя надежные точки опоры в разных уголках мира. Все вышеперечисленное, безусловно, вписывается в формулировку суверенитета. А в этом и основной смысл главного государственного праздника в Беларуси – до него остаются считаные часы. 3 июля вместе встречаем День Независимости.

Торжества ко Дню Независимости по традиции начались накануне. 2 июля во Дворце Республики проходит торжественное собрание. В зале – 2 500 человек: представители общественных объединений, организаций, политических партий, молодые люди. Накануне торжества с ними пообщался наш корреспондент. Об истинных смыслах независимости и суверенитета с поправкой на не самые простые мировые обстоятельства репортаж Даниила Дроботова.

День Независимости – главный государственный праздник Беларуси. Он объединяет жителей вокруг базовых ценностей мира, стабильности и уважения к своей истории. Дата ежегодно напоминает о том, какой ценой республике достался суверенитет и как важно его сохранить. Дата 3 июля была утверждена на Всенародном референдуме в 1996 году, когда абсолютное большинство белорусов – более 88 % – проголосовали за этот день. Такое решение связало суверенитет страны с датой освобождения Минска от нацистов, сделав праздник по-настоящему личным и важным для каждого гражданина. Сегодня на фоне напряженности у границ память о цене мира помогает военным обеспечивать безопасность страны.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Будем прилагать максимальные усилия, чтобы защитить и суверенитет, и независимость нашей страны не только для нынешнего поколения, но чтобы будущие поколения никогда не знали бед и горестей войны. Это наша главная задача. А сегодня мы все делаем для этого и на экономическом уровне, и на политическом, и на международном. Как вы видите, 82 года после освобождения Республики Беларусь наша страна живет в мире и безопасности. Все благодаря нашему народу, Президенту, правительству и нашим белорусам.

О сохранении этой памяти и преемственности поколений говорили сегодня и на торжественном собрании во Дворце Республики. Путь молодого независимого государства начался 35 лет назад. Это время было наполнено преодолением серьезных вызовов, поиском своей уникальной модели развития, сохранением ценностей. Белорусы общими усилиями смогли построить сильную страну. Нам по праву есть чем гордиться и что защищать. Суверенитет позволяет белорусам с уверенностью смотреть в будущее, об этом заявил премьер-министр Беларуси. Александр Турчин также передал слова поздравления Президента с Днем Независимости.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Глава нашего государства сегодня, находясь в большой зарубежной командировке, решает как раз задачи, направленные на дальнейшее поступательное развитие нашей страны. График встреч на высоком уровне скорректировал участие Президента в праздничных мероприятиях. Находясь за тысячи километров от дома, Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны его поздравления с главным государственным праздником – Днем Независимости Республики Беларусь, символом свободной и мирной жизни, преемственности поколений и сплоченности общества. Разрешите пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательном труде. Пусть всегда будет мирным небо над нашей любимой Родиной. С Днем Независимости Республики Беларусь!