Суперфинал Евролиги по пляжному футболу стартует 8 сентября в итальянской Виареджо, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Традиционно за главный трофей поспорят 8 сильнейших дружин континента, в числе которых и национальная команда Беларуси.

Главный тренер Николас Альварадо вызвал на первый учебно-тренировочный сбор, который проходит в столице на площадке СОК «Олимпийский», 14 футболистов. Вратарскую позицию закрывают сразу три спортсмена, возглавляет реестр Михаил Августов, он получил в этом году звание лучший голкипер Кубка европейских чемпионов. В списке полевых игроков Иван Константинов, Олег Гапон, Анатолий Рябко и другие.

Анатолий Рябко, игрок национальной команды Беларуси по пляжному футболу:

Это наше будущее. Есть ребята сейчас хорошие, которые привлекаются в сборную. Не буду там всех перечислять. У них классная возможность обкатываться, смотреть, как ребята на тренировках показывают высокий уровень мастерства. Это на себя перенимать.

Николас Альварадо, главный тренер национальной команды Беларуси по пляжному футболу:

Сейчас у нас нет нескольких игроков, включая Бриштеля, но в целом лист вызываемых игроков всегда одинаков. Сейчас я останусь на грядущий тур чемпионата, посмотреть, есть ли какие-то молодые таланты, которых мы сможем привлечь в будущем. Но пока что работаем в том составе, в котором привыкли работать в этом году.

Впереди ребят ожидает второй тур Чемпионата Беларуси, а также российский розыгрыш. Следующий подготовительный сбор перед суперфиналом запланирован на 30 июля.