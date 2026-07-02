В Витебске 11 июля состоится благотворительный матч с участием игроков из НХЛ и КХЛ

В Витебске 11 июля состоится особенное событие для хоккейных болельщиков. В разгар летнего сезона на площадке Ледового дворца спорта состоится благотворительный матч с участием игроков из НХЛ и КХЛ.

Он будет проходить ежегодно в разных городах Беларуси. В этот день команда звезд сразится с хоккейным клубом «Витебск». За команду звезд будут играть Егор Шарангович, Алексей и Илья Протасы. Кроме того, к ним присоединятся Никита Толопило, Александр Скоренов, Иван Дроздов, Вадим Мороз, Егор Бориков и другие известные хоккеисты.

Помимо уникального события на льду, в этот день на арене и трибунах развернутся активности для болельщиков. Завершит грандиозное событие автограф-сессия со всеми участниками команды звезд. Билеты на игру уже есть в продаже, а все вырученные средства организаторы передадут на благотворительность.