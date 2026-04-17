Приносят смех и радость! Песню «Эх, была» представил ансамбль «Весялуха»

Юрий Царев, ведущий: Расскажите немножко о вашем коллективе, потому что 35 лет. Вот говорят, о женщинах нельзя с точки зрения возраста рассказывать, но это коллектив. 35 лет ему уже ,достаточно хороший срок для творческого объединения. Как вам удается уживаться и как вам удается добиваться таких классных успехов?

Надежда Сподобаева, художественный руководитель ансамбля «Весялуха»:

Раскроем маленький секрет, да, действительно, коллективу 35, но нашему составу коллектива пока еще 10, но это уже юбилей. На самом деле, коллектив начинался в 1991 году как семейный коллектив. Мы продолжаем традицию, мы покумились. Поэтому можно сказать, что теперь мы тоже семейный коллектив. Ну и, конечно же, самая главная задача нашего коллектива – мы отражаем название «Весялуха». Мы, как говорится, смех и радость приносим людям.