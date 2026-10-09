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Новости по тегу #Белорусская железная дорога

Школьный автобус едва не столкнулся с поездом. Кто и как предотвратил катастрофу?
09 октября 2026 17:11

Школьный автобус едва не столкнулся с поездом. Кто и как предотвратил катастрофу?

Белорусская железная дорога перевозит сахарную свеклу: план – более 2 млн тонн
09 октября 2026 15:33

Белорусская железная дорога перевозит сахарную свеклу: план – более 2 млн тонн

Белорусская железная дорога в 2026 году планирует обновить подвижной состав
02 августа 2026 10:40

Белорусская железная дорога в 2026 году планирует обновить подвижной состав

Лукашенко поздравил работников и ветеранов БЖД с профессиональным праздником
02 августа 2026 07:35

Лукашенко поздравил работников и ветеранов БЖД с профессиональным праздником

С начала 2026-го на объектах ж/д транспорта Минской области произошло 13 несчастных случаев
30 июля 2026 09:40

С начала 2026-го на объектах ж/д транспорта Минской области произошло 13 несчастных случаев

Лукашенко утвердил изменения в сфере железнодорожного транспорта
20 июля 2026 17:39

Лукашенко утвердил изменения в сфере железнодорожного транспорта

БЖД полностью возобновляет движение городских поездов. Узнали, как изменились поездки
10 июля 2026 17:00

БЖД полностью возобновляет движение городских поездов. Узнали, как изменились поездки

БЖД возобновляет движение всех поездов на городских направлениях
10 июля 2026 10:50

БЖД возобновляет движение всех поездов на городских направлениях

БЖД: 14 дополнительных поездов будет запущено на республиканский праздник «Купалье»
10 июля 2026 10:44

БЖД: 14 дополнительных поездов будет запущено на республиканский праздник «Купалье»

Интерес бьет рекорды! Ежедневно «Поезд Победы» принимает порядка 1,6 тыс. человек
02 июля 2026 10:56

Интерес бьет рекорды! Ежедневно «Поезд Победы» принимает порядка 1,6 тыс. человек

Фестивальный локомотив «Славянского базара в Витебске» – узнали, что подготовили для пассажиров
29 июня 2026 17:27

Фестивальный локомотив «Славянского базара в Витебске» – узнали, что подготовили для пассажиров

Осиповичский завод выпустил три новинки для железных дорог
10 июня 2026 16:50

Осиповичский завод выпустил три новинки для железных дорог