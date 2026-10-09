Новости по тегу #Белорусская железная дорога

История, от которой мурашки по коже, произошла в Ляховичском районе. Благодаря решительным действиям машиниста и помощника удалось избежать трагедии – они спасли жизни 30 человек, из них 27 – детские.
Сельхозпредприятия Беларуси сейчас активно убирают сахарную свеклу. Корнеплоды грузят на 23 станциях Белорусской железной дороги.
Уже к сентябрю парк магистрали пополнится 15 новыми пассажирскими вагонами.
Президент пожелал всем крепкого здоровья и профессиональных достижений на благо родной Беларуси.
В ряде случаев люди стояли у края платформы или переходили пути в наушниках, не слыша приближающийся поезд.
В Беларуси обновили закон о железнодорожном транспорте.
Белорусская железная дорога полностью возобновляет движение поездов на самых востребованных городских направлениях. После успешного завершения плановых путевых работ на линии вернулись сразу 36 пар составов.
После завершения плановых путевых работ на линии вернулись 36 пар составов, обеспечивающих связь столицы с городами-спутниками.
Помимо поездов региональных линий эконом-класса, к логистике фестиваля подключат и межрегиональные маршруты. Таким образом, 11 и 12 июля на станции Копысь будут делать остановки сразу 29 поездов.
Посетить уникальную экспозицию в Минске можно по 5 июля. На экскурсию пускают по пригласительным билетам.
Преображение как снаружи, так и внутри. На окнах – яркие тематические наклейки с главным символом творческого форума – васильком. А в каждом купе пассажиров ждут специальные буклеты с программой «Славянского базара» и тематические сувениры.
В каталоге предприятия теперь вагоны-платформы, крытые вагоны на полторы сотни кубов и тележки с нагрузкой 23,5 тонны на ось.
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