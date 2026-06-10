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Остановлен пассажирский поезд Москва-Полоцк/Гомель из-за неисправности

10 июня 2026 06:26
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Остановлен пассажирский поезд Москва-Полоцк/Гомель из-за неисправности-0

Белорусская железная дорога информировала об остановке поезда №55 Москва–Полоцк/Гомель, отправившегося из Москвы 9 июня 2026 года в 19.56 (прибытие в Гомель 10 июня 2026 года в 8.36).

Остановка осуществлена на станции Рыжковичи. Причина – неисправность локомотива.

В БЖД уточнили, что приняты все требуемые меры для организации доставки пассажиров. Для этих целей на станцию был направлен вспомогательный локомотив.

Заявлено, что прибытие указанного поезда на конечную станцию ожидается с задержкой ориентировочно 1 час 10 минут.

# Белорусская железная дорога

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