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БЖД назначила 26 дополнительных поездов на период июльских праздников

10 июня 2026 09:58
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БЖД назначила 26 дополнительных поездов на период июльских праздников-0

Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов на период июльских праздничных дней, информирует официальный Telegram-канал оператора.

С 2 по 6 июля 2026 года назначены 26 дополнительных поездов межрегионального и международного сообщений.    

В межрегиональном сообщении задействуют 18 дополнительных поездов по направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель и Минск – Могилев.

Также в сотрудничстве с ОАО «РЖД» определено 8 дополнительных поездов в международном сообщении. Это касается маршрутов Брест – Санкт-Петербург, Гомель – Санкт-Петербург и Минск – Санкт-Петербург.

# Белорусская железная дорога

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