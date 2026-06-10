БЖД назначила 26 дополнительных поездов на период июльских праздников

Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов на период июльских праздничных дней, информирует официальный Telegram-канал оператора.

С 2 по 6 июля 2026 года назначены 26 дополнительных поездов межрегионального и международного сообщений.

В межрегиональном сообщении задействуют 18 дополнительных поездов по направлениям: Минск – Брест, Минск – Гомель и Минск – Могилев.

Также в сотрудничстве с ОАО «РЖД» определено 8 дополнительных поездов в международном сообщении. Это касается маршрутов Брест – Санкт-Петербург, Гомель – Санкт-Петербург и Минск – Санкт-Петербург.