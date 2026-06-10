Осиповичский завод выпустил три новинки для железных дорог

Импортозамещение становится на реальные рельсы. Сразу три новинки представил Осиповичский завод транспортного машиностроения. Освоить выпуск новой продукции удалось всего за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каталоге предприятия теперь вагоны-платформы, крытые вагоны на полторы сотни кубов и тележки с нагрузкой 23,5 тонны на ось. Раньше технику такого класса закупали за рубежом. Сегодня важные позиции выпускают в Осиповичах.

Мирза Чолоян, директор Осиповичского завода транспортного машиностроения:

Сегодня мы на рынке находимся непростом. На этом рынке есть очень глобальные предприятия, которые имеют локализацию производства более 70% и не первый десяток лет выступают, и сегодня люди двигаются вперед. Нам, к сожалению, двигаться мало, нам надо бежать. И чем быстрее мы будем осваивать новые виды продукции, тем устойчивее… И, наверное, место под солнышком мы приобретем свое. Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет производить продукцию высокого качества. За надежность отвечает лаборатория неразрушающего контроля. Сварные швы проверяют ультразвуком, а контейнеры испытывают на специальном стенде, аккредитованном Российским морским регистром судоходства. Это гарантирует, что продукция выдержит реальные нагрузки и не подведет при перевозке опасных грузов. Сейчас ассортимент завода, история которого началась 10 лет назад всего с двух позиций, насчитывает два десятка моделей. Половина из них – разработки собственного конструкторского бюро.