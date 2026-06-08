БЖД запускает дополнительные поезда в Москву в период празднования Дня России

Белорусская железная дорога назначила 3 дополнительных пары пассажирских поездов Брест – Москва и Минск – Москва, информирует официальный Telegram-канал БЖД.

Дополнительные поезда по установленным маршрутам будут курсировать в период празднования Дня России.

Поезд № 248/285, следующий из Бреста в Москву, отправится из Бреста 11 июня 2026 года в 1.03. Его прибытие в Москву состоится в 16.59. В обратную сторону поезд № 285 Москва – Брест направится из столицы России 11 июня в 23.10. Он прибудет в Брест 12 июня в 14.20.

Отправление поезда № 236/237 Брест-Москва из Бреста состоится 14 июня 2026 года в 13.17. Он прибудет в Москву 15 июня в 5.54. Обратно из Москвы отправление состава запланировано на 15 июня 11.17. Его прибытие в Брест состоится 16 июня в 4.15.

Поезд №208/215 Минск – Москва будет отправлен из Минска 14 июня в 16.59, он прибудет в Москву 15 июня в 5.27. В обратном направлении поезд № 215 выйдет из Москвы 15 июня в 18.17 и прибудет в столицу Беларуси 16 июня в 5.13.