БЖД возобновляет движение всех поездов на городских направлениях

Возвращение на маршруты. Белорусская железная дорога возобновляет движение всех поездов на городских направлениях. После завершения плановых путевых работ на линии вернулись 36 пар составов, обеспечивающих связь столицы с городами-спутниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На период ремонтной кампании подвижной состав городских линий временно замещался составами серии ЭР9, а время в пути было незначительно увеличено – в среднем на 7 минут. Сейчас пассажиры вернулись на привычные маршруты с комфортным расписанием. Обновленные поезда будут курсировать по трем основным направлениям: Минск – Беларусь, Минск – Красное Знамя и Минск – Руденск. Пассажиропоток на данных участках традиционно остается высоким.

Константин Бояр, первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

По состоянию за полугодие, по аналитическим данным, мы перевезли порядка 500 тысяч пассажиров. Это в условиях возобновления сообщения на всех направлениях. Ремонтная программа составлялась в прошлом году. К сожалению, нам понадобился определенный длительный период. Но, тем не менее, мы считаем, что безопасность превыше всего. И к таким работам нужно подходить сбалансировано и грамотно.

Возвращение на рельсы комфортных поездов в разгар сезона отпусков и дачных выездов позволит заметно разгрузить вагоны в часы пик и сократить время ожидания на перронах.