БЖД временно меняет расписание поездов Минск – Орша

Белорусская железная дорога временно вносит изменения в график движения поездов на участке Минск – Орша, сообщает официальный Telegram-канал БЖД.

На участке Минск – Орша в период с 1 по 4 июня и с 8 по 11 июня 2026 года будут проведены ремонтные работы. В связи с этим изменяются расписание и маршрут отдельных поездов межрегиональных, региональных линий бизнес и экономкласса.

В этот период поезд № 704 Минск – Витебск будет начинать отправление со станции Минск-Пассажирский в 14.37, № 864 Минск – Орша будет отправляться из Минска в 10.23, поезд №866 Минск – Орша – из Минска в 15.00.

Также в течение указанных дней на участке Минск – Борисов – Орша внесены изменения в расписание и маршрут поездов региональных линий экономкласса, отдельные отменят.

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