Интерес бьет рекорды! Ежедневно «Поезд Победы» принимает порядка 1,6 тыс. человек

Уникальный музей на колесах снова в столице! Сегодня, 2 июля, на станции Минск-Пассажирский встречали знаменитый «Поезд Победы». Его приезд приурочен к главному празднику нашей страны – Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого уникальный состав, где каждый вагон рассказывает свою историю, уже увидели в Бресте, Гомеле, Могилеве и других областных центрах. Минск стал седьмой точкой на маршруте этого сезона. Экспозиция полностью интерактивна. Каждая экскурсия длится ровно 45 минут. За это время группы, слушая аудио-гид, проживают путь от мирного времени до победного мая 45-го. Прочувствовать все это помогают голограммы и трехмерные панорамы.

Александр Хорошевич, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги:

В этом году у нас рекорды по посещаемости. Мы фиксируем уже порядка 1600 посетителей в день, посещающих этот поезд по нашим городам, где он останавливается.

Посетить уникальную экспозицию в Минске можно по 5 июля. На экскурсию пускают по пригласительным билетам. Если приехать не получается, в любое время открыта онлайн-версия проекта на сайте Белорусской железной дороги.