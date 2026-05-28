Грузия планирует закупить в Беларуси продукцию железнодорожного назначения

Грузия планирует закупку продукции железнодорожного назначения в Беларуси, сообщает Telegram-канал БЖД.

В Управлении белорусской магистрали 27 мая прошла встреча начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерия Веренича и гендиректора АО «Грузинская железная дорога» Лаши Абашидзе. Сторонами рассмотрены ряд актуальных вопросов – транспортно-логистическая сфера в контексте доставки грузов в сообщении Беларусь – Грузия – Беларусь, формирование конкурентоспособных тарифных условий.

Грузинская сторона подтвердила готовность приобрести белорусскую продукцию железнодорожного назначения, в частности широкую номенклатуру грузовых вагонов производства СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» и ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения».

Грузинские партнеры посетят Центр управления перевозками БЖД, ознакомятся с разработками Конструкторско-технического центра БЖД, с технологией работы, производственными мощностями и выпускаемой продукцией ОАО «Минский вагоноремонтный завод», ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» и ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения».

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Фото: Telegram-канал БЖД