БЖД полностью возобновляет движение городских поездов. Узнали, как изменились поездки

Белорусская железная дорога полностью возобновляет движение поездов на самых востребованных городских направлениях. После успешного завершения плановых путевых работ на линии вернулись сразу 36 пар составов. Так что современные электрички снова курсируют в привычном графике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они связывают столицу с ее ключевыми городами-спутниками: Смолевичи, Руденск, Заславль. Их развитие находится на особом контроле Президента. Александр Лукашенко не раз подчеркивал: мало просто построить там комфортное жилье для людей, необходимо связать города-спутники с мегаполисом быстрой, бесперебойной и доступной транспортной артерией.

Сегодня вокруг Минска активно развиваются шесть городов-спутников. И люди охотно выбирают их для жизни. Главный плюс – финансовый. Просторная двухкомнатная квартира в пригороде обойдется в два раза дешевле, чем аналогичное жилье в Минске. При этом качество новостроек и социальная инфраструктура ничуть не уступают столичным. Неудивительно, что спрос колоссальный. Безоговорочный лидер по числу сделок – Фаниполь, где только за год жильем обзавелись сотни минчан. А Смолевичи за последние 10 лет и вовсе увеличили число жителей в 1,5 раза. Для этого там построили сразу 25 современных многоэтажных домов. При такой динамике современные электрички городских линий как раз и стали идеальным решением – полноценным аналогом наземного метро. Время в пути до центра столицы составляет всего около 30 минут, интервалы движения сокращаются. А скорость и комфорт поездки, наоборот, выходят на качественно новый уровень. О том, как изменились поездки и чего еще ждать пассажирам – репортаж Эллы Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

Долгожданный апгрейд. После завершения плановых ремонтных работ на маршруты вернулись все 36 пар составов. Привычный ритм пригородного сообщения полностью восстановлен. На период ремонтной кампании подвижной состав городских линий временно замещался электропоездами серии ЭР9. Они немного уступают в динамике разгона. Поэтому и время в пути немного увеличилось – в среднем на 7 минут. С этого дня привычные маршруты вернулись к прежнему расписанию.

На железнодорожном вокзале пятничный вайб. Дачники спешат на свои участки, жители пригорода возвращаются домой после рабочей недели. Главное для каждого пассажира – быстро и с комфортом добраться до нужной точки. Именно поэтому люди с особым воодушевлением встретили возвращение обновленных составов на рельсы.

Маршрутная сеть модернизированных поездов охватывает три ключевых магистральных направления, связывающих Минск с городами-спутниками. Заславль, Смолевичи и Руденск – динамично развивающиеся населенные пункты. Здесь открываются новые производства, строятся жилые кварталы, модернизируется социальная инфраструктура. Только в Смолевичах сегодня проживают около 24 тысяч человек, а к 2035-му население должно удвоиться. Потому вопросы транспортного обеспечения в приоритете. Пассажиропоток стабильно высокий.

Константин Бояр, первый заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

Уже по состоянию за полугодие, по аналитическим данным, мы перевезли порядка 500 тысяч пассажиров. Это в условиях возобновления сообщения на всех направлениях. Перевозки у нас начались в 2011 году. И за это время, конечно же, граждане привыкли к такому удобному, комфортному виду перевозок. Ремонтная программа стартовала в прошлом году. К сожалению, нам понадобился определенный длительный период. Но тем не менее мы считаем, что безопасность превыше всего. И к таким работам нужно подходить сбалансировано и грамотно. Возвращение современных поездов на рельсы в разгар сезона отпусков и дачных выездов позволит заметно разгрузить вагоны в часы пик за счет увеличения вместимости составов и сократить время ожидания на платформах.