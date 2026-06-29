Фестивальный локомотив «Славянского базара в Витебске» – узнали, что подготовили для пассажиров

Что подготовили для пассажиров фестивального локомотива и какое настроение будет создавать необычный состав – узнавала Элла Маркевич.

В Минске представили фестивальный поезд с символикой «Славянского базара». Брендированный состав будет курсировать с 14 по 20 июля между белорусской столицей и Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интерьеры вагонов оформлены в тематике творческого форума.

Преображение как снаружи, так и внутри. На окнах – яркие тематические наклейки с главным символом творческого форума – васильком. А в каждом купе пассажиров ждут специальные буклеты с программой «Славянского базара» и тематические сувениры. На стенах же разместились мини-афиши.

Элла Маркевич, корреспондент: Яркие акценты, узнаваемая графика и праздничное настроение. По сути, передвижное арт-пространство. Вагоны этого поезда уже «примерили» фирменную символику XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Обслуживать фестивальный рейс доверено лучшим сотрудникам белорусской железной дороги. Попасть в эту команду непросто – отбор строгий. Ценится и опыт, и особое умение найти подход к каждому гостю. Анна Щегельская – проводник со стажем, и этот уникальный маршрут для нее – особая страница в трудовой биографии. В 2026 году она будет сопровождать состав уже во второй раз.

Анна Щигельская, проводник пассажирского поезда Белорусской железной дороги:

С нетерпением жду, когда отправится поезд на фестиваль. Здесь ездят звезды, артисты. Как-то больше в театре кто играет. Очень весело, если честно, ехать. Поездка, наверное, отличается тем, что в поезде в каждом купе они репетируют, что-то поют, что-то сочиняют, что-то повторяют.

Пожалуй, главная фишка – эксклюзивный плейлист. Хиты разных лет, когда-то звучавшие на главной сцене фестиваля, теперь станут идеальным саундтреком по дороге в Витебск. За музыкальное настроение отвечает не обычный диджей, а сам начальник поезда.

В Минске представили фестивальный поезд с символикой «Славянского базара в Витебске».

Подробности в видео.