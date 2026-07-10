БЖД: 14 дополнительных поездов будет запущено на республиканский праздник «Купалье»

Белорусская железная дорога запустит 14 дополнительных поездов на республиканский праздник «Купалье». Масштабные гулянья в агрогородке Александрия пройдут уже в эти выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо поездов региональных линий эконом-класса, к логистике фестиваля подключат и межрегиональные маршруты. Таким образом, 11 и 12 июля на станции Копысь будут делать остановки сразу 29 поездов. Добраться на праздник без пересадок смогут жители самых разных регионов страны. Составы будут курсировать из Могилева, Орши, Витебска, Гомеля, Полоцка и Бреста. Расписание составлено так, чтобы гости успели к началу масштабной программы и смогли без проблем вернуться домой после ночного праздничного гала-концерта. Фестиваль на живописном берегу Днепра соберет рекордное количество гостей. Главная тема масштабных гуляний – сохранение семейных ценностей и народных традиций. Помимо колоритного города ремесел, гостей удивят большим сырным фестивалем и ярким авиашоу.