Новости по тегу #Бельгия

Отменено около 200 авиарейсов, на маршруты не вышли десятки поездов.
Наиболее напряженной остается ситуация в городе Льеж. По данным полиции, с начала октября там задержаны 110 участников протестов.
Пламя охватило три тысячи гектаров и заставило 600 человек покинуть свои дома.
Распространению огня способствует сильный ветер, а смог накрыл юго‑восточные регионы Бельгии.
Ограничения уже действуют в 10 населенных пунктах.
Мира, согласия, стабильности и процветания пожелал всем бельгийцам Президент Беларуси.
Огонь вспыхнул на втором этаже многофункционального комплекса, который закрыт на реконструкцию.
Пять человек погибли, еще около 20 пострадали при пожаре, который вспыхнул в многоэтажном доме в бельгийском Антверпене.
Микроавтобус перевозил воспитанников коррекционного центра для детей с особыми потребностями. Как сообщили в прокуратуре, виновником трагедии стал сам водитель.
Возмущение бельгийцев вызвали планы властей лишить жителей права на забастовки, а также сократить расходы на соцобеспечение и поднять налоги.
Ожидается, что акция приведет к массовым отмена и задержкам авиарейсов в брюссельском аэропорту и серьезно нарушит работу общественного транспорта по всей стране.
Макрон предложил 8 странам Евросоюза поучаствовать в проекте по распространению французского «ядерного щита» на другие европейские государства.
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