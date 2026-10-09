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Новости по тегу #Бельгия

В Бельгии началась общенациональная забастовка против сокращения бюджета
09 октября 2026 13:40

В Бельгии началась общенациональная забастовка против сокращения бюджета

В Бельгии протесты против роста расходов на обучение привели к задержаниям более 100 человек
08 октября 2026 08:15

В Бельгии протесты против роста расходов на обучение привели к задержаниям более 100 человек

В Бельгии из-за лесного пожара взорвались снаряды времен Второй мировой войны
24 августа 2026 07:32

В Бельгии из-за лесного пожара взорвались снаряды времен Второй мировой войны

Лесной пожар бушует в заповеднике От-Фань на востоке Бельгии
17 августа 2026 06:34

Лесной пожар бушует в заповеднике От-Фань на востоке Бельгии

Из-за засухи на юге Бельгии ввели штраф за чрезмерное расходование воды
12 августа 2026 05:55

Из-за засухи на юге Бельгии ввели штраф за чрезмерное расходование воды

Лукашенко поздравил народ Бельгии с Национальным праздником
21 июля 2026 05:45

Лукашенко поздравил народ Бельгии с Национальным праздником

Шесть человек погибли при пожаре в центре Брюсселя
15 июля 2026 08:17

Шесть человек погибли при пожаре в центре Брюсселя

В Бельгии загорелся многоэтажный жилой дом – есть жертвы
02 июля 2026 08:17

В Бельгии загорелся многоэтажный жилой дом – есть жертвы

В Бельгии столкнулись поезд и школьный автобус – погибли четыре человека
27 мая 2026 07:28

В Бельгии столкнулись поезд и школьный автобус – погибли четыре человека

В Бельгии прошла общенациональная забастовка
13 мая 2026 08:44

В Бельгии прошла общенациональная забастовка

Крупнейшие профсоюзы Бельгии анонсировали общенациональную забастовку
10 марта 2026 06:30

Крупнейшие профсоюзы Бельгии анонсировали общенациональную забастовку

Бельгия готова предоставить Франции свои авиабазы для самолетов с ядерным оружием
05 марта 2026 06:13

Бельгия готова предоставить Франции свои авиабазы для самолетов с ядерным оружием